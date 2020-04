Qwamplify - Deux nouvelles acquisitions stratégiques et info COVID19

Nouvelle accélération des activités digitales du Groupe : Deux nouvelles acquisitions stratégiques dans un contexte d'anticipation de sortie de crise sanitaire

Levallois-Perret, France, le 30 avril 2020, Qwamplify (ISIN : FR0010889386 - Mnémonique : ALQWA), acteur majeur en France de solutions de digital & data marketing confirme une avancée significative supplémentaire dans son accélération digitale et annonce avoir fait deux nouvelles acquisitions ce jour. Ces deux rapprochements simultanés interviennent conformément à la stratégie confirmée par le Groupe dans un contexte de crise sanitaire et de baisse des activités historiques.

Le Groupe s'est porté acquéreur auprès de ses fondateurs et dirigeants de :



- 100% de l'agence digitale La revanche des sites (LRDS), experte en SEO (Search Engine Optimisation, référencement naturel), basée à Lille et,



- 87,65% de l'agence digitale Meet your data (MYD), experte en web analytics (analyse des ROI d'investissements publicitaires digitaux), également basée à Lille, avec un accord irrévocable pour monter à 100% du capital au plus tard le 31 mars 2021.