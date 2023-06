Qwamplify : "De la résistance dans un contexte défavorable"

Publication des résultats S1 2023

Après la publication il y a quelques semaines de son CA (16,4 M€, +9,4%) et de sa marge brute (10,1 M€, -1,0%), Qwamplify communique des résultats solides, en ligne avec nos attentes, malgré un contexte très défavorable pour le métier du groupe (restriction emailing des fournisseurs d’accès internet et baisse des budgets. Le REX du groupe s’établit à 1,0 M€ (marge de CA de 6,4% vs 10,1% au S1 2022) et le RN à 0,6 M€, contre 0,9 M€ un an auparavant. Avec un T3 attendu en baisse organique et un T4 tendu, mais qui devrait bénéficier d’une faible de base de comparaison, le groupe vise pour l’exercice un REX à minimum 10% de la marge brute (10,3% au S1).





Recommandation

Nous maintenons notre recommandation à Achat et notre objectif de cours de 6,0 €. La valorisation du titre (c5x EV/EBIT 2023e) nous apparait toujours aussi ridicule et incohérente étant donné les qualités intrinsèques du groupe (marge opérationnelle normative >10%, cash net de près de 4 M€, etc.), bien qu’en ligne avec la moyenne d’un secteur sous pression (5,3x EV/EBIT 2023e).