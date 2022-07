Qwamplify - Acquisition de l'agence Bespoke

ACQUISITION DE 70% DE L’AGENCE BESPOKE,

AGENCE DE CONSEIL EN COMMUNICATION ET STRATÉGIE RELATIONNELLE



Levallois-Perret, France, le 28 juillet 2022, Qwamplify (ISIN : FR0010889386 - Mnémonique : ALQWA), acteur majeur en France de solutions de digital & data marketing annonce ce jour l’acquisition auprès de ses deux fondateurs et dirigeants, Cédric Lafitte et Olivier Bernard, de 70% du capital de la société Nouvoduo, propriétaire de l’agence Bespoke. L’accord permettra également à Qwamplify de détenir 100% du capital par acquisitions complémentaires de 10% par an à l’issue des exercices 2023, 2024 et 2025.



L’agence Bespoke, en forte croissance, a réalisé près de 2 M€ de Chiffre d'Affaires en 2021 pour environ 1 M€ de Marge Brute et 0,29 M€ de Résultat d’Exploitation. L’acquisition est payée en numéraire et financée partiellement par un emprunt bancaire, avec des compléments de prix futurs en actions, sous conditions de performance.



Cette acquisition stratégique va permettre de conforter le positionnement de Qwamplify sur l’expertise digitale grands comptes 360° en renforçant sa capacité de conseil, branding, notamment sur les appels d’offres, en amont d’une stratégie Média. L’agence Bespoke a acquis une excellente réputation et dispose d'un portefeuille de clients prestigieux comme Stellantis, Legrand, la banque privée Edmond de Rothschild ou encore Grohe.