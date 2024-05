Quinzième perte nette trimestrielle d'affilée pour Rakuten

Les résultats négatifs se suivent et se ressemblent pour Rakuten: le groupe technologique japonais a publié mardi sa quinzième perte nette trimestrielle consécutive, toujours à cause de son activité mobile, dont les pertes continuent toutefois de se réduire graduellement.

( AFP / GABRIEL BOUYS )

La perte nette du groupe au premier trimestre s'est élevée à 42,4 milliards de yens (251,1 millions d'euros au cours actuel), près de deux fois moins qu'un an plus tôt, selon un communiqué.

Son résultat opérationnel a aussi été négatif à hauteur de 33,3 milliards de yens, mais cette perte est elle aussi fortement réduite sur un an, dans le sillage de la perte amoindrie de la division de téléphonie mobile du groupe (-71,9 milliards de yens, contre -102,7 milliards de yens un an plus tôt).

Le chiffre d'affaires total a grimpé de 8% à 513,6 milliards de yens (3 milliards d'euros), un record pour un début d'année du groupe, s'est félicité Rakuten.

Ses ventes ont été tirées par sa division de finance en ligne (+15,1% sur un an) et dans une moindre mesure par sa division de e-commerce (+5,4%), deux segments qui sont par ailleurs rentables.

Mais les ventes de l'activité mobile se sont révélées inférieures aux attentes, n'ayant augmenté que de 3,6% sur un an au cours du trimestre écoulé.

Rakuten estime être toujours en bonne voie pour atteindre son objectif de dégager un petit excédent brut d'exploitation (Ebitda) mensuel dans sa division mobile à partir de fin 2024.

Le groupe assure également que les risques de refinancement de sa dette sont couverts pour cette année, et "en grande partie" pour 2025.

Pour améliorer sa situation financière, le groupe a introduit en Bourse sa filiale Rakuten Bank il y a un an, puis a vendu en décembre une nouvelle tranche de ses parts dans cette banque en ligne japonaise, ainsi que des parts dans sa filiale de courtage Rakuten Securities.