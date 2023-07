Quintet s’associe à BlackRock pour renforcer son offre de gestion

- La banque privée luxembourgeoise Quintet Private Bank vient de signer un protocole d’accord avec BlackRock afin de renforcer son offre de gestion.Le partenariat prévoit que le numéro un mondial de la gestion d’actifs fournisse à la banque un accès à un éventail d’outils, de produits et solutions d’investissement.Une gamme de nouveaux fonds sera lancée exclusivement pour ses clients. Quintet aura également accès à Aladdin, la plateforme technologique sur les risques de BlackRock. Le gestionnaire américain fournira aussi des conseils sur la stratégie d’allocation d’actifs de Quintet, reflétant les objectifs d’investissement spécifiques conçus par Quintet pour répondre aux besoins de ses clients. Tout en conservant son approche d’architecture ouverte, la banque privée européenne aura enfin accès à une gamme de produits élargie par l’intermédiaire de BlackRock, bénéficiant de son soutien dans la sélection et le suivi des gestionnaires tiers. « Nous avons choisi BlackRock en raison de la profondeur et de la qualité de son expertise en matière d’investissement, de l’ampleur de son champ d’action et de la solidité de sa plate-forme de gestion des risques. Tout cela facilitera le travail de nos spécialistes de l’investissement, en complétant et en améliorant la proposition de Quintet à ses clients », a commenté Chris Allen, directeur général de Quintet.Les conditions contractuelles entre Quintet et BlackRock restent soumises à un accord final, attendu pour le troisième trimestre de cette année. Les termes de cet accord ne seront pas divulgués.

Laurence Marchal