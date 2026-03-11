Quince lève 500 millions de dollars pour une valorisation de 10,1 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La plateforme de technologie grand public Quince a annoncé mercredi avoir levé 500 millions de dollars lors d'un tour de table de série E, pour une valorisation de 10,1 milliards de dollars.