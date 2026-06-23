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QuidelOrtho nomme un nouveau directeur financier ; le cours de l'action recule
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 13:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 juin - ** L'action de la société de diagnostic QuidelOrtho

QDEL.O recule de 3,31 % à 11,96 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** La société nomme Micah Young au poste de directeur financier, à compter du 6 juillet

** M. Young occupait jusqu'à présent le poste de vice-président exécutif et directeur financier de la société de technologies médicales Masimo Corporation

** M. Young succède à Joseph M. Busky, qui assumera un rôle de conseiller afin de faciliter la transition

** Depuis le début de l'année, le titre a chuté d'environ 57 %

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