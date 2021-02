Quid des dividendes en 2021

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Il existe deux moyens de gagner de l'argent grâce à la Bourse : d'une part réaliser une plus-value en revendant par exemple ses titres plus chers qu'on ne les a acquis, d'autre part en touchant périodiquement des dividendes, cette somme correspondant à la part du bénéfice reversée aux actionnaires. Attention tout de même, les dividendes ne sont ni systématiques ni automatiques. Ils ont d'ailleurs été très souvent annulés en France en 2020 comptez tenu du contexte.

Découvrez dans cet article l'étendue de la coupe de l'année passée, les facteurs qui pourraient jouer en faveur d'un retour à la normale en 2021 et les éléments qui pourraient contraindre les sociétés à annuler leur dividende pour la deuxième année consécutive.

Une coupe sévère l'an dernier

La crise sanitaire et la crise économique qui a suivi ont poussé de nombreuses entreprises à annuler le versement du coupon en 2020. Plusieurs facteurs ont pesé dans cette décision :

la baisse brutale du chiffre d'affaires et les problèmes de trésorerie qui en découlent ;

le manque de visibilité sur les résultats ;

les décisions du Ministère de l'Économie et des Finances.

En effet, Bercy a ordonné aux entreprises recevant des aides (prêt garanti par l'État, report de charges sociales ou fiscales) de ne pas verser de coupons en 2020, les contrevenants s'exposant à devoir rembourser ces avances de trésorerie avec des pénalités d'intérêt. Le Ministère de l'économie et des finances a également invité à la « modération » les entreprises bénéficiant du dispositif de chômage partiel.

Résultat : plus de la moitié des entreprises du CAC 40 ont annulé ou baissé leurs dividendes en 2020 selon un rapport publié par le Haut comité de gouvernement d'entreprise (HCGE). Et les actionnaires de sociétés françaises ont enregistré une baisse de 41 % de leurs dividendes par rapport à 2019. Un petit nombre de sociétés (seulement 6 groupes du CAC 40) a décidé le maintien du dividende en 2020.

Les arguments qui penchent en faveur du versement de dividendes en 2021

2021 sera-t-elle aussi une année de vache maigre pour les actionnaires français adoptant une stratégie dividende ? Rien n'est moins sûr. L'annulation du dividende ne sera vraisemblablement plus obligatoire pour toucher les aides étatiques.

Et de nombreux groupes pourraient vouloir démontrer la bonne santé économique et financière de l'entreprise en versant un coupon en 2021. Il s'agit en effet d'un moyen efficace de rassurer les marchés sur la profitabilité d'une société. Une entreprise qui verse des dividendes, c'est une entreprise qui fait des bénéfices.

Enfin, le versement du dividende devrait s'inscrire naturellement dans un contexte de reprise de la croissance en 2021. Les campagnes de vaccination de masse ont débuté à la fin de l'année 2020 et un retour à a normal pourrait avoir lieu à partir de la fin du premier semestre 2021. Dans ces conditions, l'activité économique pourrait repartir à la hausse et les entreprises bénéficier de rentrées d'argent conséquentes.

Les raisons qui pourraient pousser les entreprises à faire l'impasse sur le coupon en 2021

La reprise devrait néanmoins être inégale selon les secteurs et le tourisme, la culture, l'aéronautique, qui figurent parmi les plus fragilisés, pourraient bien voir passer de longs mois (voire des années) avant de renouer avec la croissance, ce qui laisse en suspens la question des dividendes des sociétés de ce secteur d'activité.

De plus, même pour les autres secteurs d'activité, l'environnement pourrait rester incertain quelques temps encore. Il ne serait donc pas inenvisageable que les sociétés souhaitent ne pas verser de dividendes en attendant d'avoir une plus grande visibilité sur les évolutions du contexte sanitaire et économique.

En outre, financer la relance pourrait également obliger les entreprises à puiser dans leurs bénéfices et donc à annuler ou baisser le montant du coupon en 2021. Mais à terme, le versement du dividende devrait être le moyen pour une société de montrer qu'elle a réussi à surmonter ses difficultés et qu'elle a renoué avec les profits.