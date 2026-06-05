Qui se trouvait à bord de la Station spatiale internationale au moment de la fuite d'air ?

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Vendredi, la Nasa a ordonné à cinq astronautes se trouvant à bord de la Station spatiale internationale de se réfugier et de se préparer à une éventuelle évacuation, alors qu'un équipage russe tentait de réparer une fuite d'air dans la partie du laboratoire orbital qui lui est réservée.

La Nasa est revenue sur cet ordre environ deux heures plus tard et a indiqué aux astronautes qu'ils pouvaient regagner la station. Quatre astronautes de la mission SpaceX Crew-12 de la Nasa se sont réfugiés dans le vaisseau spatial Dragon, en compagnie de Chris Williams, un astronaute de la Nasa membre de l'équipe Expedition 74 de la station spatiale. Il s'agit de:

JESSICA MEIR, COMMANDANTE DU VAISSEAU SPATIAL

Américaine. Jessica Meir est commandante du vaisseau spatial Dragon de la Nasa pour la mission SpaceX Crew-12. Originaire de Caribou, dans le Maine, elle a été sélectionnée comme astronaute de la Nasa en 2013. Il s'agit de son deuxième vol spatial.

JACK HATHAWAY, PILOTE DU VAISSEAU SPATIAL

Américain. L'astronaute de la Nasa Hathaway est le pilote de Dragon. Commandant de la marine américaine originaire de South Windsor, dans le Connecticut, il effectue son premier vol spatial.

SOPHIE ADENOT, SPÉCIALISTE DE MISSION

Française. Astronaute de l'Agence spatiale européenne, Sophie Adenot a été sélectionnée comme astronaute en 2022 après avoir obtenu un diplôme d'ingénieur à Toulouse, en France, et avoir exercé les fonctions de pilote d'hélicoptère et d'ingénieure de conception.

ANDREY FEDYAEV, SPÉCIALISTE DE MISSION

Russe. Cosmonaute de Roscosmos, il s'agit de son deuxième séjour de longue durée. Il a passé 186 jours en orbite en tant qu'ingénieur de vol de l'Expédition 69 en 2023.

Les membres de l'équipage de l'Expédition 74, qui a débuté le 8 décembre et devait s'achever cet été, sont:

CHRIS WILLIAMS, INGÉNIEUR DE VOL

Américain. Astronaute de la Nasa et ingénieur de vol pour l'Expédition 74.

SERGEY KUD-SVERCHKOV, COMMANDANT

Russe. Ce cosmonaute de Roscosmos est le commandant de l'équipage de l'Expédition 74.

SERGEI MIKAEV, INGÉNIEUR DE VOL

Russe. Ce cosmonaute est ingénieur de vol pour l'Expédition 74.