Qui est le nouveau patron de Walmart ?
14/11/2025

Walmart WMT.N a nommé vendredi John Furner, cadre expérimenté et initié, au poste de directeur général , à compter de février 2026, en remplacement de Doug McMillon, qui a dirigé le géant du commerce de détail pendant plus d'une décennie.

Cette nomination intervient alors que Walmart et d'autres détaillants sont confrontés à des dépenses de consommation en dents de scie, à une hausse de l'inflation et à des pressions dues aux droits de douane.

Voici quelques informations sur le nouveau directeur général du géant américain de la distribution:

UN PILIER DE WALMART

M. Furner, 51 ans, a débuté chez Walmart en 1993 en tant qu'employé à temps partiel dans la jardinerie de l'enseigne. Il a gravi les échelons, occupant des postes dans les opérations et le merchandising pour Sam's Club et Walmart Chine.

Il est actuellement président-directeur général de Walmart U.S.

FORMATION ET DÉBUT DE CARRIÈRE

Furner a étudié la gestion du marketing à l'université de l'Arkansas, où il a obtenu son diplôme en 1996 au Sam M. Walton College of Business. Il a travaillé à Bentonville, Arkansas, siège de l'entreprise, où son père était cadre chez Walmart.

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE SAM'S CLUB

En tant que directeur général de Sam's Club, M. Furner a amélioré les performances de l'unité en augmentant les ventes comparables, en poussant le distributeur à innover, en fermant des magasins et en les transformant en centres de distribution.

CHEF DE WALMART U.S

Furner est devenu directeur général de Walmart U.S. en 2019, où il dirige plus de 1,5 million d'associés et est responsable de plus de 4 600 magasins.

