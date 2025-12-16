 Aller au contenu principal
Qui est le nouveau grand patron de Kraft Heinz ?
information fournie par Reuters 16/12/2025 à 16:21

Kraft Heinz KHC.O a nommé mardi l'ancien PDG de Kellogg, Steve Cahillane, au poste de directeur général pour aider à mener à bien le projet de scission du géant des produits emballés.

La société a déclaré en septembre qu'elle se scinderait en deux entreprises, l'une axée sur les produits de base et l'autre sur les sauces et les pâtes à tartiner.

M. Cahillane, 60 ans, devrait diriger cette dernière après la scission, qui devrait être achevée au cours du second semestre 2026.

Voici quelques informations sur le nouveau grand patron de l'entreprise:

DE L'IVY LEAGUE À LA LAGER

M. Cahillane a étudié l'administration des affaires à l'université de Harvard, où il a obtenu son diplôme en 1993. Il a travaillé chez E & J Gallo Winery, avant de fonder la State Street Brewing Company à Chicago, d'occuper un poste de direction à la Coors Distribution Company et, plus tard, de prendre la tête du brasseur Labatt USA.

En 2003, il a pris la direction d'Interbrew UK, une filiale du brasseur Anheuser-Busch InBev, avant d'être promu au poste de directeur commercial d'InBev.

LES ANNÉES COCA-COLA

Entre 2007 et 2014, M. Cahillane a occupé plusieurs postes de direction chez Coca-Cola KO.N , notamment à la tête des divisions Europe et Amérique du Nord de Coca-Cola Enterprises, puis en tant que président-directeur général de Coca-Cola Refreshments.

Il a également été nommé président du segment Amériques de la société, puis directeur général de la société de santé et de bien-être The Nature's Bounty.

SCISSION DE KELLOGG'S

Cahillane a été nommé directeur général de l'ancienne Kellogg Co en 2017 et a supervisé son démantèlement , qui a abouti à la formation de WK Kellogg, axée sur les céréales, et de Kellanova, axée sur les snacks, en 2023.

La première a ensuite été rachetée par le propriétaire italien de Ferrero Rocher au début de cette année, tandis que Kellanova, avec Cahillane à sa tête, a été rachetée par le géant des bonbons et des snacks Mars dans le cadre d'une transaction de 36 milliards de dollars.

