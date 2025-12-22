Qui est le nouveau directeur général par intérim de Coty ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Coty COTY.N a nommé lundi Markus Strobel, vétéran de Procter & Gamble PG.N , directeur général par intérim, en remplacement de Sue Nabi. La société mère CoverGirl est ainsi devenue la dernière d'une série de détaillants et d'entreprises de biens de consommation qui ont renouvelé leur direction cette année.

Strobel, qui a également été nommé président exécutif de la société de produits de beauté, prend la direction de alors que Coty navigue dans un environnement de consommation agité et une concurrence féroce pour relancer la demande de ses marques de produits de beauté grand public.

Voici quelques informations sur le nouveau directeur général par intérim de Coty:

ÉDUCATION:

Strobel est titulaire d'un Master of Business Administration (MBA) en marketing et finance de la Kelley School of Business de l'Université d'Indiana, selon son profil LinkedIn. Il a obtenu son diplôme en 1991.

DÉBUTS CHEZ P&G:

Strobel est entré chez P&G en 1991, à la sortie de l'université, et y est resté 33 ans.

Il a débuté dans la division de gestion des marques, avant d'occuper des postes de direction générale dans des activités telles que la parfumerie fine et de luxe mondiale, et les soins capillaires en Amérique latine.

Il a travaillé avec des marques de parfums de prestige telles que Gucci, Dolce & Gabbana, Valentino et Hugo Boss.

SK-II JOURS CHEZ P&G

Coty a également reconnu lundi que Markus Strobel avait "revitalisé" SK-II pour en faire une marque de soins de la peau de prestige de premier plan en Asie. Il a été directeur général de la division mondiale SK-II de septembre 2012 à juin 2017.

La marque a connu des périodes d'interruption des ventes et de faiblesse de la demande sur son plus grand marché de croissance asiatique et dans des zones géographiques clés telles que la Chine.

En tant que président mondial de SK-II chez P&G, Markus Strobel a contribué au redressement de la marque de soins de prestige en Asie en se concentrant sur des stratégies de marketing plus pointues visant les consommateurs urbains du millénaire et leur intérêt pour les soins de la peau haut de gamme.

UNE PÉRIODE RÉCENTE CHEZ P&G:

De 2017 à 2024, Strobel a dirigé l'activité mondiale de soins de la peau et de soins personnels de P&G, qui comprend un portefeuille de marques telles que Pantene, Old Spice et Olay. Il était en charge de l'activité pendant les années de pandémie et a pris sa retraite en août 2024.