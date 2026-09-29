Qui est John Waldron, considéré depuis longtemps comme le prochain directeur général de Goldman ?

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par Pritam Biswas et Arasu Kannagi Basil

Le groupe Goldman Sachs GS.N serait en train de préparer un plan de succession qui verrait le président et directeur des opérations, John Waldron, succéder à David Solomon au poste de directeur général dès 2027 ou 2028.

Si elle se concrétise, cette transition viendrait couronner près de trois décennies de carrière au sein du géant de Wall Street pour ce dirigeant de 57 ans, qui a travaillé en étroite collaboration avec David Solomon pour définir l'orientation stratégique moderne de l’entreprise. Voici les faits marquants de la vie, de la carrière et du rôle de John Waldron au sein de la banque:

ENFANCE ET FORMATION

John Waldron a grandi à Cleveland, dans l’Ohio, avant que sa famille ne déménage à Philadelphie lorsqu’il avait 15 ans. Il a obtenu une licence ès lettres au Middlebury College, dans le Vermont.

Ancien sportif de haut niveau, M. Waldron attribue souvent à ses premières expériences sportives le mérite de lui avoir enseigné la discipline, la valeur des rendements constructifs et l’importance de travailler méthodiquement à ses points faibles.

SON ASCENSION À WALL STREET

Tout comme Solomon, Waldron a passé une partie de ses débuts de carrière chez Bear Stearns. Il a rejoint Goldman Sachs en 2000, environ un an après l’arrivée de Solomon.

Dans une récente interview, Waldron a confié que Goldman Sachs l’avait initialement rejeté car il avait échoué à un test de modélisation financière en raison de ses faibles compétences en mathématiques et en comptabilité.

Waldron a gravi progressivement les échelons au sein des divisions de banque d’investissement de Goldman Sachs. Il a occupé le poste de codirecteur du département de financement à effet de levier et a occupé plusieurs fonctions de plus en plus importantes entre 2000 et 2007, avant d’être nommé codirecteur mondial du groupe des sponsors financiers de 2007 à 2009.

Il a occupé le poste de responsable mondial des services de banque d'investissement et de la relation client de 2009 à 2014, date à laquelle il a été promu co-responsable de la division de banque d'investissement, fonction qu'il a occupée jusqu'en octobre 2018.

L'ÈRE SOLOMON-WALDRON

Le parcours professionnel de Waldron a étroitement suivi celui de Solomon. En octobre 2018, le mois même où Solomon a été nommé directeur général, Waldron a été promu au poste de président et directeur des opérations chez Goldman Sachs.

En janvier 2025, les deux dirigeants se sont vu attribuer d’énormes primes de fidélisation d’un montant total de 80 millions de dollars sous forme d’actions restreintes. Le mois suivant, Waldron a officiellement rejoint le conseil d’administration de Goldman Sachs, une décision que les analystes ont considérée comme consolidant son statut d’héritier présomptif.

Cette nomination est intervenue quelques mois après qu’il aurait été approché par le gestionnaire d’actifs alternatifs Apollo, selon certaines sources , une proposition qu’il a déclinée.

Les analystes du secteur ont également noté que M. Waldron et M. Solomon ont défini ensemble les priorités actuelles de Goldman Sachs. On s’attend généralement à ce que M. Waldron maintienne la stratégie élaborée sous la direction de M. Solomon plutôt que de mettre en œuvre un changement radical.

INITIATIVES CLÉS ET STYLE DE DIRECTION

En tant que directeur des opérations, M. Waldron a piloté les priorités d’exécution et l’optimisation opérationnelle. On lui attribue notamment le mérite d’avoir développé « OneGS 3.0 », un plan de transformation à long terme fondé sur l’intelligence artificielle lancé fin 2025. Cette initiative visait à renforcer la résilience, la productivité et la rentabilité de la banque grâce à l’automatisation, tout en limitant la croissance des effectifs.

Il occupe le poste de coprésident du comité des risques d’entreprise à l’échelle du groupe, ce qui lui confère une large supervision de la gestion des risques financiers et non financiers de Goldman.

M. Waldron est connu pour son style de direction discipliné et très organisé – il est notamment célèbre pour avoir attribué un code couleur à son agenda afin de séparer strictement son temps professionnel de son temps familial –, comme il l’a confié lors d’un entretien avec Brigitte Madrian, doyenne de l’ de l’université BYU Marriott. M. Waldron est marié et père de six enfants.

ENGAGEMENTS EXTERNES

Au-delà de Goldman, M. Waldron préside le Conseil consultatif international de l’Atlantic Council et siège au conseil d’administration de l’US-China Business Council.

Il siège également aux conseils d’administration de la Cleveland Clinic et du Lincoln Center for the Performing Arts, ainsi qu’au conseil d’administration du Middlebury College.