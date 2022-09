Quels sont les ODD les moins utilisés par les gérants à impact ?

(NEWSManagers.com) - L’enquête sur les investissements responsables publiée par l'Association française de la gestion (AFG) fin juillet faisait mention pour la première fois de l’investissement à impact en France. On y apprenait ainsi que l’encours de ces fonds s’élevait à 60 milliards d’euros à fin 2021, soit près de 3 % de l’encours responsable en France. Un an auparavant, cet encours déclaré n'était que de 13 milliards d'euros, témoignant d'un succès grandissant auprès des clients.

En 2021, 46 % des sociétés de gestion déclaraient gérer des fonds à impact. Autre élément intéressant, l’investissement de ces fonds était principalement dirigé vers des sociétés cotées (87 %).

Surtout, les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies sont devenus le référentiel incontournable. Elles sont ainsi 88% à déclarer que les ODD sont leur cadre de référence, tandis que 42% s'appuient sur l'Accord de Paris, issu de la Cop 21 de 2015. Ce dernier est évidemment beaucoup plus tourné vers le climat que les premiers.

Mais l'enquête de l'AFG révèle que les fonds à impact sont principalement orientés vers trois ODD alors qu'ils sont 17 au total: "Villes et communautés", "Mesures relatives à la lutte contre le changement climatique" et "“Bonne santé et bien-être".

Au contraire, les ODD les moins ciblés sont : "Partenariats pour la réalisation des objectifs" et bizarrement "Faim zéro" et "Paix, justice et institutions efficaces".