Quels sont les impacts sur les marchés d’actions de l’évolution de la croissance économique ?

ODDO BHF AM

Le moment est-il venu pour les entreprises cycliques de revenir sur le devant de la scène ?

L'approche d'investissement des fonds de la gamme ODDO BHF Polaris consiste à rechercher un potentiel de croissance à long terme, par la détermination des grandes tendances qui vont traverser nos sociétés. Parmi les quatre tendances que ciblent les fonds, figure le vieillissement de la population aux côtés de la digitalisation de l'économie, les nouveaux modes de consommation et de travail, et l'accroissement de la classe moyenne. Eclairage sur les impacts de l'évolution de la démographie mondiale sur nos économies et sur l'orientation de nos investissements.

3,2 %, c'est le taux de croissance de l'économie mondiale que le FMI prévoit pour cette année.

OPPORTUNITÉS D'INVESTISSEMENT AU-DELÀ DE LIA

Pendant longtemps, l'environnement du marché des actions a été caractérisé par l'incertitude et les inquiétudes quant à l'évolution future de l'économie. Toutefois, le danger d'une récession imminente semblait avoir été écarté récemment.

Alors que le marché des actions est depuis longtemps porté par les actions technologiques à croissance structurelle et le boom de l'IA, les investisseurs se demandent si le temps des actions cycliques n'est pas venu.

L'UNIVERS DE L'INVESTISSEMENT CYCLIQUE EST FONDAMENTALEMENT UN TERRAIN ACCIDENTE

Les actions cycliques appartiennent à des secteurs dont les performances dépendent fortement de celles de l'économie. A la fin d'une longue période de sécheresse, la théorie veut que les investissements dans des secteurs tels que les banques, l'immobilier ou les matières premières permettent aux investisseurs de se positionner pour la prochaine reprise.

Cependant, la prévision des cycles macro s'avère difficile. Si la récession, pour l'instant annulée, se produït avec retard, les prévisions de bénéfices des entreprises cycliques pourraient s'avérer trop optimistes. D'autant plus qu'il existe peu de moteurs de croissance structurels et que la pression concurrentielle au sein du secteur est forte.

(...)

Consultez l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous :