Quels fonds pour investir dans des PME ?

L'investissement dans le private equity, d'ordinaire plutôt confidentiel, a été mis sur le devant de la scène avec le lancement en grande pompe au début de l'automne par la BPI et le Ministre de l'économie et des finances d'un fonds composé de PME et de start-ups. L'investissement dans un ou plusieurs fonds est un bon moyen de se lancer dans le capital-investissement car le procédé permet d'accéder plus facilement à des petites entreprises mais aussi et surtout offre une certaine diversification. Découvrez dans cet article différents fonds qui permettent au particulier d'investir dans des entreprises non cotées en Bourse.

Le nouveau fonds de BPI France Entreprise 1

Le fonds BPI France Entreprise 1 est un fonds commun de placement à risque géré par la banque publique d'investissement, regroupant 145 fonds et 1 500 sociétés, en majorité françaises. L'État a lancé ce fonds avec la volonté d'inciter les Français à soutenir les petites entreprises françaises en mal de trésorerie. Le patriotisme économique est mis à l'honneur et le gouvernement espère que le succès de ce fonds permettra de renforcer les fonds propres de petites entreprises prometteuses durement touchées par la coronacrise.

Le principal atout de ce fonds, c'est évidemment sa diversification. On notera que le rendement attendu du fonds (entre 5 % et 7 %) n'est pas particulièrement attractif pour un investissement en capital investissement. Il faut dire que les frais de gestion annuels sont particulièrement élevés (3,92 %). Mais cette initiative rend aussi le capital-investissement plus accessible aux particuliers avec un ticket d'entrée relativement faible (5 000€ tout de même). Mais étant donné le risque particulièrement élevé de ce type d'investissement, il est conseillé de ne pas consacrer plus de 10 % à 15 % de son patrimoine financier dans un fonds private equity, ce qui implique quand même que l'investisseur dispose en plus de 50 000 euros de placements financiers (actions, obligations, etc.) hors épargne de précaution.

Notez enfin que le fonds est bloqué pour une période de 6 à 7 ans, laps de temps pendant lequel vous ne pourrez pas récupérer votre argent. Au-delà de 5 ans de détention, vous pourrez bénéficier d'une exonération de l'impôt sur les plus-values. Vous devrez toutefois vous acquitter de la taxation de 17,2 % sur vos gains, correspondant aux prélèvements sociaux.

Les FIP et FCPI

Les fonds d'investissement de proximité (FIP) et les fonds commun de placement dans l'innovation (FCPI) sont deux types de fonds permettent tous deux d'investir dans des PME non cotées. Le FIP est un FCPR (Fonds Commun de Placement à Risque), comme le fonds BPI France Entreprises 1, mais il est lui composé à 60 % de titres de PME européennes innovantes, situées dans une zone géographique définie. 20 % des entreprises composant le fonds doivent avoir été créées depuis moins de cinq ans. Le FCPI est un OPCVM (Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières) composé de PME européennes innovantes et non cotées. 40 % des entreprises composant le fonds doivent avoir été créées depuis moins de cinq ans.

Le ticket d'entrée est de l'ordre de mille à quelques milliers d'euros. Il s'agit donc d'un placement relativement accessible. Rappelons là encore que ce placement ne doit représenter que 10 % environ de votre patrimoine financier.

Dans une étude publiée en 2018 et portant sur 113 FCPI et 38 FIP clôturés entre 2010 et 2016, le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) estime que le rendement de ce type de fonds est négatif : -2,5 % pour les FCPI et -0,9 % pour les FIP (après prise en compte de l'inflation estimée à 1 % en moyenne). Pourquoi alors de type de fonds existe-t-il encore ? Car ce rendement ne tient pas compte de l'avantage fiscale non négligeable offert par les FIP et FCPI. En effet, il est actuellement possible de bénéficier d'une réduction d'impôt à hauteur de 25 % de son investissement dans les PME (18 % à partir du 1er janvier 2021). Les FIP corses permettent même de bénéficier d'une réduction d'impôt à hauteur de 30 % de son investissement dans les PME. Attention, là encore, cet avantage fiscal est conditionné à la détention de parts du fonds pendant 5 ans minimum, mais sachez toutefois que la durée de vie des FIP et FCPI varie entre 6 et 10 ans.

Les autres fonds, éligibles au PEA-PME

D'autres fonds investis dans des PME, en plus des FIP et FCPI, sont accessibles au particulier qui pourra les loger dans son PEA PME. Qu'il s'agisse de fonds gérés activement (FCPR, OPCVM et SICAV) ou bien gérés passivement (trackers ou ETF), ils permettent à l'investisseur de se positionner sur le marché confidentiel des PME. En effet, pour pouvoir être détenus sur un PEA PME, au moins 75 % des capitaux d'un FCP ou ETF doivent être investis en titres émis par des PME et ETI, dont deux tiers en actions.

Le ticket d'entrée est variable selon le type de fonds : il est d'ordinaire de plusieurs milliers d'euros mais de l'ordre de quelques centaines d'euros seulement pour les trackers ou ETF.

Le rendement d'un fonds d'investissement sur les PME est très disparate. Notez en outre que le rendement des ETF PME affichent une volatilité plus importante que ceux dont le sous-jacent est lié aux grandes capitalisations mais peuvent présenter un rendement long terme plus élevé. De plus, les frais de ce type de supports d'investissement sont aussi bien moins élevés que les fonds gérés activement.

L'enveloppe sur laquelle sont détenus ces fonds permet de bénéficier d'avantages fiscaux conséquents. En effet, au-delà de 5 ans de détention du PEA-PME, l'investisseur bénéficie d'une exonération de l'impôt sur les plus-values. En revanche, les prélèvements sociaux restent dus.