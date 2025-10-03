 Aller au contenu principal
Quelques jours après ses lancements, Amazon perd un vice-président chargé des appareils et un membre de l'équipe consultative d'élite du directeur général
information fournie par Reuters 03/10/2025 à 17:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur le mandat de Williams et la réorganisation de l'équipe des appareils dans les paragraphes 4-7) par Greg Bensinger

Quelques jours seulement après avoir présenté sa vitrine annuelle sur les appareils et les services, Amazon AMZN.O perd un vice-président qui aide à superviser la division.

Rob Williams, vice-président des logiciels et services pour appareils et membre du groupe d'élite interne connu sous le nom d'équipe S qui conseille le directeur général Andy Jassy, a quitté son poste et quittera complètement Amazon à la fin de l'année, selon un mémo envoyé en interne jeudi et examiné par Reuters. Amazon a confirmé la note à la demande de Reuters, sans donner plus de détails.

"Rob a eu un impact important sur les logiciels et les expériences de presque tous les produits que nous avons créés et livrés", a déclaré Panos Panay, vice-président senior des appareils et des services, dans le mémo. Il a déclaré que Williams avait décidé de "se retirer d'Amazon", mais Reuters n'a pas pu connaître ses projets futurs.

Panay a également annoncé la consolidation de plusieurs équipes dans son unité, y compris le déplacement de l'équipe Alexa Smart Vehicle dans le groupe plus large Alexa. Il a déclaré que les changements étaient effectifs jeudi, y compris l'élévation de Tapas Roy, précédemment vice-président supervisant le produit et l'ingénierie Fire TV, à l'ancien poste de Williams.

Williams restera conseiller de Panay et de l'équipe S jusqu'à la fin de l'année 2025, selon le mémo.

Il est rare que les membres de la S-team, ou équipe de direction, partent, car le groupe est considéré comme un badge d'honneur au sein de l'entreprise, avec un accès unique au directeur général. Williams, qui a rejoint les 29 membres de l'équipe S à la fin de 2022 et a travaillé chez Amazon pendant 12 ans, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Il a assisté à l'événement d'Amazon sur les appareils mardi à New York, où la société de Seattle a présenté une série de nouveaux produits tels que des haut-parleurs Echo rafraîchis pour l'assistant vocal, des e-readers Kindle en couleur et des téléviseurs Fire TV avec une meilleure qualité d'écran.

