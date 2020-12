Quelques conseils pour bien choisir ses fonds responsables

(Crédits photo : Adobe Stock - )

L'offre de produits financiers prenant en compte les critères ESG (Environnement - Social - Gouvernance) s'est considérablement élargie ces dernières années. En effet, il est devenu quasiment indispensable aujourd'hui pour une société de gestion de proposer des fonds dits « socialement responsables » (ISR). Certaines allant même jusqu'à intégrer cette approche au sein de l'ensemble de leur gamme.

Un choix qui ouvre de nombreuses possibilités pour les intermédiaires financiers et donc pour les épargnants. « Nombre de ces fonds étaient historiquement réservés aux clients institutionnels. Désormais, beaucoup de produits responsables sont accessibles pour tous, ce qui est une excellente nouvelle pour nous conseillers indépendants », se réjouit Pascale Baussant, Présidente du Cabinet Baussant Conseil et auteur de deux livres blancs sur l'Investissement Responsable.

Si certains conseillers financiers s'en sont fait une spécialité, c'est bien qu'il n'est pas facile pour un particulier de s'y retrouver dans cette jungle de fonds « verts ». Quelques éléments à prendre en compte avant de faire ses choix.

Mettre de côté ses préjugés

Pendant longtemps, une idée reçue courante réduisait les stratégies d'investissement responsables à une simple exclusion de titres non éligibles, au détriment du rendement potentiel. « Loin de sacrifier la performance sur l'autel de l'éthique, les investissements responsables, bien au contraire, les concilient. Permettant de limiter la volatilité et les risques, particulièrement élevés en ces temps troublés, ils représentent indéniablement une opportunité de rendement attractif », assure Clémence Moullot, analyste gérante ISR chez Edmond de Rothschild Asset Management.

Car cette dimension responsable permet justement une plus grande maîtrise du risque au sein d'une entreprise et se trouve être un soutien à sa pérennité.

Consulter les labels

« Pour les investisseurs particuliers, ou ceux qui n'ont pas le temps d'étudier la démarche de la société, l'obtention d'un label est un bon indicateur de son engagement », suggère Cesare Vitali, Responsable ISR chez Ecofi.

Mais en attentant une hypothétique uniformisation au niveau européen, plusieurs labels co-existent.

En France, le label ISR (créé et soutenu par le ministère des Finances), a pour objectif de rendre plus visibles les produits d'investissement socialement responsables. D'autres labels sont plus spécialisés comme Greenfin (au bénéfice de la transition énergétique et écologique) ou encore Finansol (qui traite du caractère solidaire d'un produit financier). Les fonds commercialisés en France peuvent également bénéficier de labels étrangers comme par exemple LuxFlag (Luxembourg), FNG-Siegel (Allemagne, Suisse, Autriche) ou Towards Sustainability (Belgique).

Cependant, le label ISR permet de réguler les process mais pas vraiment les portefeuilles. Les épargnants doivent donc également être attentif au niveau de transparence des gérants et des reportings du fonds. « Le client doit pouvoir avoir accès à la totalité du portefeuille du fonds afin de pouvoir décider si la gestion en question lui convient ou pas », souligne Léa Dunand-Chatellet, Directrice du pôle Investissement Responsable chez DNCA Finance.

Utiliser les outils à disposition

Bonne nouvelle, la règlementation commence justement à s'aligner pour offrir plus de visibilité aux épargnants. « La nouvelle doctrine ISR de l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) est de plus en plus stricte sur le niveau de transparence à fournir aux investisseurs de la part des sociétés de gestion de fonds ISR », précise Cesare Vitali de Ecofi.

Aujourd'hui les clients ont donc la possibilité d'avoir accès à des informations clés qui leur permettent de mieux évaluer le niveau d'engagement d'un produit financier.

Les thématiques d'investissement privilégiées sont-elles adossées à des moyens internes, en concertation avec des expertises externes ? Quelle gouvernance a été mise en place ? Quelles politiques ESG s'appliquent à tous les encours gérés, par exemple sur le charbon ou le vote aux AG ? « Ces informations figurent dans le Code de transparence, ainsi que dans le Rapport Article 173, permettant de comprendre la vision ISR globale », indique Aurélie Baudhuin, Directeur de la recherche ISR chez Meeschaert AM. La société est d'ailleurs sensible depuis longtemps à ces problématiques puisqu'elle a lancé le premier fonds éthique français... en 1983 !

Se multiplient aussi les rapports qui permettent de jauger l'impact de l'argent investi. « L'intérêt d'un fonds ISR est de pouvoir démontrer concrètement la contribution d'un investissement aux enjeux sociaux et environnementaux comme par exemple des patients soignés, des diagnostics financés, la production d'énergie d'origine renouvelable, la quantité de matières premières recyclées... » insiste Léa Dunand-Chatellet de DNCA Finance. Il est en effet important que les épargnants puissent trouver des informations concrètes pour bien comprendre la portée de leurs investissements.

Même si les labels et les divers documents disponibles facilitent la grille de lecture, la sélection de ses fonds responsables nécessite du temps et de l'engagement. Néanmoins, cet apprentissage n'est pas forcément austère et de nouvelles initiatives plus ludiques voient le jour. Pour permettre de découvrir l'investissement responsable pas à pas, La Financière de l'Echiquier (LFDE) a ainsi lancé "Un pied devant l'autre", une série de podcasts pédagogiques. « Elle est destinée à tous les curieux qui souhaitent donner à leur épargne le pouvoir de changer le monde. N'hésitez pas à tendre l'oreille, vous y trouverez certainement de nombreuses réponses à vos questions ! » souligne Coline Pavot, Responsable de la Recherche Investissement Responsable de LFDE et animatrice du podcast.