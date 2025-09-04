Quelles sont les start-ups européennes du secteur de la défense fondées par des vétérans de l'armée ?

Avec l'augmentation des dépenses de défense des pays européens, de nombreuses startups spécialisées dans les technologies de la défense connaissent une forte croissance, soutenue par l'expérience militaire de leurs fondateurs.

Voici une liste de quelques-unes de ces startups dans la région:

QUANTUM SYSTEMS

Cette start-up allemande spécialisée dans les drones a été fondée par Florian Seibel, un ancien officier des forces armées allemandes.

AUTONOMIE DES TERMINAUX

Deux des trois cofondateurs de cette start-up ukrainienne spécialisée dans les drones sont des vétérans des armées américaine et australienne.

CYBSAFE

La société britannique de cybersécurité CybSafe, qui s'adresse aux entreprises commerciales et de défense, a été fondée par un ancien lieutenant-colonel des forces spéciales britanniques, Oz Alashe.

ROWDEN TECHNOLOGIES

Cette entreprise de technologie militaire basée au Royaume-Uni a été fondée par Rob Harper, ancien militaire.

FRANKENBURG TECHNOLOGIES

Cette entreprise estonienne de technologie de défense, qui fabrique des systèmes de missiles en série, compte plusieurs cadres supérieurs ayant une expérience militaire.

ARX ROBOTICS

Cette entreprise allemande, qui fabrique des systèmes terrestres autonomes, a été fondée par trois anciens officiers des forces armées allemandes, Marc Wietfeld, Maximilian Wied et Stefan Roebel.

BUNTAR AEROSPACE

Le fabricant de drones ukrainien a été cofondé par Ivan Kaunov, qui a rejoint les forces armées ukrainiennes en 2022 et a servi comme soldat d'infanterie.

ARONDITE

Cette entreprise de défense basée au Royaume-Uni a été fondée par Will Blyth, un ancien combattant de l'armée britannique.

BLINKTROLL

L'entreprise norvégienne BlinkTroll, qui produit du matériel d'entraînement militaire, a été fondée par les anciens soldats norvégiens Kenneth Skorpen et Oystein Hatlestad.

TRYPILLIAN

La start-up britannico-ukrainienne spécialisée dans la défense est cofondée par Ivan Matveichenko, un vétéran de l'armée ukrainienne qui a participé aux batailles de Bakhmout et de Soledar.

VIZGARD

Entreprise de logiciels d'IA pour la défense, elle a été fondée par Alex Kehoe, ancien sous-marinier de la Royal Navy britannique.

LABRYS TECHNOLOGIES

Cette société de logiciels basée au Royaume-Uni, qui compte des entreprises de défense parmi ses clients, a été cofondée par August Lersten et Luke Wattam, deux vétérans de l'armée britannique.

ADARGA

Cette société d'IA basée au Royaume-Uni et axée sur la défense a été fondée par Robert Bassett Cross, ancien officier de l'armée britannique.

ALLIED ADAPTIVE INDUSTRIES

Start-up britannique spécialisée dans les marchés publics de la défense, fondée par John Williams.

NORDIC DEFENCE INNOVATION FOUNDRY

Cette entreprise basée en Finlande, qui aide les innovateurs à développer des produits pour l'armée, a été fondée par trois réservistes actifs des forces de défense finlandaises: Joel Noutere, Janne Laukkanen et Oscar Nissin.

CROWN CYBER DEFENCE

L'entreprise finlandaise de défense par drone a été fondée par Mattipekka Kronqvist, un ancien militaire.

GOVRADAR

La société allemande GovRadar, qui aide à la passation de marchés publics et militaires, a été cofondée par Sascha Soyk, qui a servi dans l'armée allemande.

GRANTA AUTONOMY

Ce fabricant de drones basé en Lituanie a été fondé par Gediminas Guoba et Laurynas Litvinas, anciens ingénieurs militaires.