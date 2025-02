Quelles sont les perspectives dans le secteur de la technologie ?

ODDO BHF AM

L'environnement de marché actuel constitue une fenêtre d‘investissement intéressante pour les investisseurs dans des sociétés technologiques non cotées. Combien de temps cela peut-il durer ?

« OpenAI vise 1 milliard d'utilisateurs dans sa prochaine phase de croissance » Financial Times

Les perspectives pour les entreprises Tech se sont nettement améliorées en 2024, une tendance qui devrait continuer en 2025. Les niveaux de financement se sont stabilisés, les valorisations ont commencé à remonter et le marché des introductions en bourse montre des signes de réouverture après une pause de trois ans.

Dans le même temps, les entreprises technologiques ont rarement montré des fondamentaux aussi sains : les start-ups se développent plus vite que jamais, grâce à une rapidité d'adoption de la technologie record et les entreprises technologiques sont de plus en plus profitables.

(...)

