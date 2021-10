Quelles seront les prochaines introductions à la Bourse de Paris ?

De nombreuses entreprises pourraient rejoindre la cote parisienne au cours des prochains mois. (© DR)

Cette année marque le retour en force des «IPO», avec notamment l’admission sur la cote parisienne d’OVH, Antin IP, Exclusive Networks, Aramis et Believe. Ce mouvement est appelé à se poursuivre au cours des prochains mois, plusieurs grandes entreprises se préparant à faire leurs premiers pas sur Euronext Paris. Tour d’horizon des candidats potentiels à une mise en Bourse.

Après une année 2020 catastrophique du fait de la crise sanitaire, 2021 se profile à l’inverse comme un millésime de grande qualité en termes d’introductions à la Bourse de Paris.

De nombreuses sociétés ont déjà fait leurs premiers pas sur Euronext Paris depuis le début de l’année, avec un fait relativement nouveau : alors qu’Euronext Growth, le marché régulé dédié aux petites et moyennes valeurs, concentrait l’essentiel des opérations d’«IPO» (en anglais initial public offering), le marché réglementé d’Euronext fait un retour en force avec notamment l’admission d’OVH Groupe, d’Antin Infrastructure Partners, d’Exclusive Networks, d’Aramis Group et de Believe.

Un point positif pour renouveler la cote, marquée par les récents départs de Natixis et d’Iliad (en attendant peut-être ceux de Suez, M6, Akka Technologies et Europcar Mobility Group), même si l’abandon du projet d’Icade Santé, qui était censée être la plus grosse introduction de l’année, peut paraitre décevant.

Sauf évènement majeur, cette vague d’entrées en Bourse est appelée à se poursuivre au cours des prochains mois. Nous avons tenté d’identifier les candidats potentiels déjà connus et ceux présumés à une mise en Bourse d’ici à fin 2022.

Les débuts boursiers prometteurs