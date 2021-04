Quelles perspectives pour l'action Maisons du Monde en 2021 ?

Cette semaine, Café de la Bourse s'est intéressé à Maisons Du Monde, le détaillant français de meubles et de décoration. Comment le groupe a-t-il performé en 2020 sur fond de crise sanitaire ? Comment se comporte l'action Maisons du Monde en Bourse depuis le début de l'année 2021 ? Quelles perspectives pour le marché du meuble et de la décoration ? Que disent les actionnaires de Maisons du Monde ? Notre analyse.

Que retenir des derniers résultats de Maisons du Monde ?

Maisons Du Monde a subi des pertes financières en 2020, l'entreprise fut notamment impactée par les 12 semaines de confinement. Les bonnes performances de ventes en e-commerce (33 % du total, en croissance de +29 %) n'ont pas suffi. Les ventes globales ont reculé de 3,5 % et s'élèvent à 1,18 milliard d'euros, malgré un bon deuxième semestre (+4,8 %), en particulier un excellent troisième trimestre et de bonnes ventes de Noël. Le groupe estime que les 12 semaines de confinement ont eu un impact de l'ordre de 160 millions d'euros sur les ventes.

Le résultat opérationnel du groupe s'élève à 91 millions d'euros, reculant de 29,5 %. La perte nette du groupe s'élève à 16,1 millions.

Le groupe a pris des initiatives pour corriger le tir : il ne poursuivra pas son développement aux États-Unis sur le court terme, pour se concentrer sur le rendement de ces opérations en Europe. En outre, il table sur une reprise de l'activité en 2021, avec le retour de la croissance (probablement à un chiffre) et probablement un bon premier semestre 2021.

Action Maisons du Monde : un titre très volatil depuis le début d'année 2021

Maisons du Monde fait preuve d'une grande volatilité epuis le début de l'année, victime des opinions fluctuantes sur les améliorations sur le plan sanitaire. Les signaux sont contrastés : un mélange de résultats plutôt résilients, le soutien de ses actionnaires principaux mais aussi l'annonce d'un nouveau confinement courant mars.

Analyse du cours de l'action Maison du Monde en Bourse

L'action Maisons du Monde a subi des progressions et des chutes fulgurantes. L'action progresse de plus de 20% sur les deux premières semaines de janvier, passant de 15 à 18 €, avant de retomber à 14€ fin janvier, chutant donc de plus de 20%.

Depuis le 3 mars l'action Maisons du Monde reprend ses montagnes russes, avec une envolée de 16,2€ vers 18,8€, avant une rechute de -8% vers 16,90 € (avec de gros volumes), puis un rebond vers 17,90 € (ex-zénith du 11 janvier).

La tendance de fond est haussière mais difficile de trouver un point d'entrée dans cette tempête boursière !

Quelles perspectives pour le marché du meuble et la décoration en 2021 ?

Le Covid, le télétravail et les confinements successifs ont clairement suscité l'envie du consommateur de se sentir bien chez soi. Le marché du meuble en profite donc logiquement : les dépenses liées à l'ameublement pour aménager son intérieur sont en croissance et l'institut Xerfi table sur une croissance de 9% en 2021 pour l'industrie.

Le marché du meuble est aussi concerné par la transition du commerce vers le digital. Les ventes en ligne pour l'ameublement ont considérablement augmenté en 2020 : l'IPEA, l'Institut d'études et de promotion de l'ameublement, rapporte une croissance des ventes de meubles et de décoration d'intérieur de 35,8% en juin 2020.

De belles perspectives donc pour les détaillants de meubles et de décoration, à condition de choyer son parcours d'achat digital !

Les actionnaires de Maisons Du Monde en soutien

Dans ce contexte mouvementé, Maisons Du Monde peut compter sur Gabriel Naouri, le patron de Casino, et Daniel K?etínský, le célèbre homme d'affaires tchèque. Ces deux derniers ont, le 4 mars, renforcé leur position dans le détaillant de meuble via leur Holding Majorelle Investissements, pour atteindre 10 % du capital

Dans leur communiqué à l'AMF, les deux investisseurs ne se donnent aucune restriction quant à une éventuelle prise de contrôle de la société Maison du Monde.

Faut-il investir dans l'action Maisons du Monde en Bourse ?

Si vous souhaitez vous positionner sur l'action Maisons Du Monde dans le contexte actuel, il s'agit d'un investissement spéculatif. Les perspectives à long terme sont bonnes et les principaux actionnaires en soutien, mais le titre est très volatil et nous vous recommandons avant toute prise de position une étude technique du cours de Bourse de l'action Maisons du Monde pour essayer d'identifier un bon point d'entrée. Il conviendra également de suivre avec attention les résultats du premier trimestre qui seront publiés en mai.

