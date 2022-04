Quelles performances attendre des valeurs santé ?

Rudi Van den Eynde, Head of Thematic Global Equity Management, Candriam. (crédit : DR)

Par Rudi Van den Eynde, Head of Thematic Global Equity Management, Candriam

Début 2022, les investisseurs se sont rués sur les secteurs cycliques value tels que les banques et l'énergie. Le moment est-il à nouveau venu pour le secteur défensif de la santé de briller ?

Les marchés actions ont mal débuté 2022, les investisseurs ayant été effrayés par l'inflation élevée, la hausse des taux d'intérêt, le démarrage d'un nouveau cycle de taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine et l'invasion russe de l'Ukraine. Malgré ce début d'année compliqué, nous sommes optimistes vis-à-vis des actions à moyen terme, compte tenu des bénéfices des entreprises, de la baisse de l'inflation grâce aux interventions des banques centrales, et de la croissance économique peut-être plus lente, mais toujours supérieure à la tendance.

Le ralentissement inéluctable de l'économie mondiale, en raison de l'impact de l'inflation sur les consommateurs et du durcissement de ton des banques centrales, devrait inciter certains investisseurs à se tourner vers des secteurs de croissance non cycliques, comme la santé, dont les caractéristiques sont traditionnellement défensives.

Qualités défensives

Historiquement, le secteur de la santé figure parmi les moins sensibles aux cycles économiques. Les dépenses de santé sont déterminées par des tendances structurelles à long terme, comme le vieillissement de la population, la hausse des revenus et l'innovation médicale. Par conséquent, le secteur a affiché une croissance stable de ses bénéfices au cours des dix dernières années. Les dépenses publiques en recherche sur les soins de santé ont été dopées par la pandémie de Covid-19, et celle-ci a mis en évidence l'importance de l'innovation dans ce secteur. Autre facteur qui dissocie le cycle des nouveaux produits du cycle économique.

Croissance à un prix raisonnable ?

Le secteur de la santé, y compris les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, a publié des résultats supérieurs aux attentes au dernier trimestre 2021. Selon le courtier spécialisé Cowen, près de 77 % des valeurs de l'indice S&P 1500 Health Care ont dépassé les attentes du consensus en termes de bénéfices.

Malgré des prévisions potentiellement prudentes, la croissance estimée des bénéfices des sociétés du secteur mondial de la santé attendue en 2022 devrait dépasser les 7 %, selon Bloomberg. Et cette croissance attractive est-elle à un prix raisonnable ? Sur la base du ratio cours/bénéfices attendu pour les douze prochains mois, le secteur mondial de la santé est nettement plus abordable que le marché dans son ensemble, comme le montre le tableau ci-dessous.

Il existe toutefois des différences entre les segments sous-jacents, avec des équipements et des services relativement plus onéreux et des valorisations plus attractives pour les valeurs pharmaceutiques et biotechnologiques

Abordons les aspects cliniques

La performance des sociétés mondiales de la santé et de leurs actions est par ailleurs fortement liée aux succès cliniques, notamment dans les biotechnologies. La nomination de Robert Califf au poste de commissaire de la Food & Drug Administration américaine est une bonne nouvelle pour l'approbation des produits. Le Dr Califf est connu pour sa volonté de mettre efficacement l'innovation au service des soins aux patients. L'approbation de nouveaux traitements, de nouvelles entités moléculaires, devrait rester un moteur de marché important pour les entreprises du secteur de la santé.

Le temps nécessaire pour la recherche et la mise à l'essai des nouvelles technologies donne une idée du potentiel de développement de cette industrie. Nos spécialistes en biotechnologie s'attendent à une année 2022 riche en catalyseurs à venir, avec des étapes cliniques attendues en immuno-oncologie, oncologie ciblée, maladies dégénératives (Alzheimer) et édition génomique, entre autres. Ces avancées cliniques devraient déboucher sur des actifs commerciaux susceptibles de transformer la qualité des soins actuelle et l'activité des fusions-acquisitions au sein des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques de grandes capitalisations. Les bilans de nombreux grands groupes biotechnologiques ayant été améliorés par les recettes supplémentaires provenant des ventes de produits Covid-19.

Valeurs pharmaceutiques et biotechnologiques

Si le ralentissement de la croissance mondiale attire à nouveau les investisseurs vers des secteurs de croissance défensifs, la santé joue traditionnellement le rôle de favori. Les tendances historiques favorisent les grandes sociétés pharmaceutiques dont les valorisations sont attractives, tandis que certaines sociétés de technologies médicales spécifiques devraient profiter de la réouverture post-Covid. Par ailleurs, si l'on considère les multiples de valorisation du consensus qui se sont nettement repliés après la correction observée depuis le début de l'année dernière, les biotechnologies semblent intéressantes. Le segment de la santé pourrait rattraper son retard dans les mois à venir grâce aux évolutions cliniques favorables.