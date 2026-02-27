Quelle manne pour l'IA ? La dette pèsera encore sur les grandes économies

L'explosion de la productivité de l'IA ralentirait la croissance de la dette des économies développées, selon l'OCDE et des économistes

La démographie reste le plus grand défi

Les implications en matière d'impôts et de dépenses sont incertaines

S&P ne prévoit pas encore d'impact majeur sur les finances publiques

Un boom de la productivité de l'IA, s'il se matérialise, pourrait permettre aux grandes économies de gagner du temps pour assainir leurs finances publiques mises à rude épreuve, affirment les économistes, même s'il ne fera pas le gros du travail.

Les enjeux ne pourraient être plus élevés. La dette est supérieure à 100 % de la production dans la plupart des économies riches et devrait augmenter en raison des coûts liés au vieillissement de la population, des factures d'intérêts et de la pression exercée pour dépenser davantage pour la défense et le changement climatique.

Les décideurs politiques américains sont déjà optimistes quant à la croissance induite par l'IA et les économistes affirment que la technologie a le potentiel de sortir le monde d'un marasme de productivité post-2008 en augmentant l'efficacité des travailleurs et en les libérant pour qu'ils se concentrent sur des tâches plus productives.

Une croissance économique plus forte rendrait les dépenses publiques et les charges de la dette potentiellement plus gérables et aiderait à repousser l'attention des justiciers obligataires .

Pour esquisser l'impact sur les finances publiques si l'IA stimule effectivement la productivité du travail à long terme, l'OCDE et trois économistes de renom ont communiqué leurs premières estimations à Reuters.

Filiz Unsal, directrice adjointe de la politique économique et de la recherche de l'OCDE, a déclaré qu'une hausse de la productivité de l'IA, si elle augmentait l'emploi, réduirait la dette des pays de l'OCDE, des États-Unis à l'Allemagne et au Japon, de 10 points de pourcentage par rapport aux quelque 150 % de la production que l'organisation prévoit en 2036.

Cela représenterait tout de même une forte augmentation par rapport aux 110 % actuels.

Beaucoup dépendra de la question de savoir si la création d'emplois finira par l'emporter sur les pertes d'emplois dues à l'automatisation, si les entreprises répercuteront l'augmentation des bénéfices en augmentant les salaires et si les gouvernements gèreront leurs dépenses globales.

Aux États-Unis, deux des autres économistes prévoient que la dette augmentera plus lentement pour atteindre environ 120 % au cours de la prochaine décennie, alors qu'elle représente actuellement 100 % de la production dans leurs scénarios les plus optimistes. L'un d'entre eux n'entrevoit guère de changement.

"La productivité est comme une magie... Elle améliore considérablement la dynamique budgétaire", a déclaré Idanna Appio, l'une des économistes qui travaillait auparavant à la Réserve fédérale de New York et qui est aujourd'hui gestionnaire de fonds chez First Eagle Investment Management.

"Mais nos problèmes budgétaires vont bien au-delà de ce que la productivité peut régler", a ajouté Mme Appio.

LA DÉMOGRAPHIE LIMITERA L'IMPACT DE L'IA

Pour l'instant, l'agence de notation S&P estime qu'il n'y aura pas d'impact majeur sur les finances publiques d'ici la fin de la décennie.

"Le seul chemin () que l'administration (U.S.) espère serait que vous soyez sauvé par la cloche", a déclaré Mark Patrick, responsable des risques macroéconomiques et nationaux à la Teachers Insurance and Annuity Association of America, mais il a ajouté: ce n'est pas "quelque chose dont nous pouvons nous inspirer pour régler nos horloges"

Les économistes n'ont pas fourni d'estimations pour les autres pays. Toutefois, l'IA pourrait stimuler la productivité en Grande-Bretagne, comme aux États-Unis, mais deux fois moins en Italie et au Japon, en raison de taux d'adoption plus faibles et de secteurs plus restreints susceptibles de bénéficier de l'IA, d'après les recherches de l'OCDE.

En fin de compte, c'est la dynamique budgétaire qui déterminera dans quelle mesure la productivité induite par l'IA peut contrebalancer l'augmentation de la dette. La démographie est le plus grand défi.

"L'origine du problème de la dette réside dans le vieillissement de la population et les droits qui y sont liés", a déclaré Kevin Khang, qui dirige la recherche économique mondiale chez Vanguard, le deuxième plus grand gestionnaire d'actifs au monde.

Pour y remédier, il faut mettre de l'ordre dans les finances publiques et (. L'IA est) ne fait que nous faire gagner du temps", a-t-il ajouté.

M. Khang estime que le scénario le plus probable est celui dans lequel l'IA stimule la croissance américaine pour atteindre une moyenne de 3 % jusqu'en 2040. La Fed prévoit une croissance potentielle de l'ordre de 2 %.

Il estime que l'augmentation de la croissance et des recettes fiscales ralentirait la croissance de la dette américaine à environ 120 % de la production à la fin des années 2030. C'est beaucoup moins que les 180 % qu'il prévoit - plus que d'autres - si l'IA déçoit, si la croissance ralentit et si la pression du marché augmente les coûts d'emprunt.

Les investisseurs obligataires se sont empressés de punir les gouvernements pour leurs largesses budgétaires depuis que les rendements obligataires ont fortement augmenté après la pandémie dans les économies riches.

Selon Mme Appio, la baisse de l'immigration aux États-Unis ajoute au défi démographique.

"Le choc de la main-d'œuvre compense toute croissance de la productivité (AI)", a-t-elle déclaré, tout en ajoutant qu'elle serait beaucoup plus inquiète sans l'IA.

INCERTITUDE CONCERNANT LES IMPÔTS ET LES DÉPENSES

Les gains de productivité à l'échelle de l'économie devraient augmenter les recettes. Mais si l'IA réduit l'emploi ou la concurrence, et que les bénéfices et le capital - souvent moins taxés que le travail - en profitent le plus, les recettes pourraient être décevantes.

Du côté des dépenses, les gains d'efficacité du secteur public pourraient réduire les coûts, mais le risque est que les dépenses augmentent parallèlement à la croissance.

C'est pourquoi Kent Smetters, directeur du groupe d'analyse Penn Wharton Budget Model de l'université de Pennsylvanie, s'attend à un impact minime sur la dette américaine dans dix ans.

Même si la croissance est plus forte qu'il ne le prévoit actuellement, cela n'aurait que peu d'impact sur la réduction de la sécurité sociale, qui représente un cinquième des dépenses fédérales, car les prestations sont indexées sur les salaires moyens, a déclaré M. Smetters. D'autres coûts salariaux couverts par le gouvernement augmenteraient également si la productivité augmentait les salaires du secteur privé, a-t-il ajouté.

"Il est très important de voir si les salaires vont augmenter", a déclaré Mme Unsal, de l'OCDE, ajoutant que la croissance des salaires était plus probable si l'IA n'augmentait pas l'emploi.

Il y a bien sûr les coûts de la dette, qui dépendront de la question de savoir si la productivité augmente les taux d'intérêt réels, un débat qui émerge déjà à la Fed, et de la durée pendant laquelle la croissance dépasse toute augmentation, ont déclaré les économistes.

Il est clair qu'ils n'ont pas de boule de cristal. Un choc pourrait rapidement bouleverser ce débat.

Une récession pourrait signifier que "le boom de l'IA pourrait ne pas se produire assez rapidement avant que le marché ne devienne nerveux à propos de la trajectoire fiscale", a déclaré Christian Keller, responsable mondial de la recherche économique chez Barclays.