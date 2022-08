Quel avenir pour l'ESG ? Partie 4

(Crédits photo : Pexels - Gustavo Fring )

Répondre aux attentes des clients finaux pour une épargne responsable et utile

Construire une gamme de fonds engagée et complémentaire

Cela traduit le souhait d'une épargne utile et le besoin pour l'épargnant final de pouvoir comparer et flécher ses placements pour avoir un impact positif sur la société et sur l'environnement.

Ce changement de paradigme nous conforte dans notre conviction la plus profonde : la finance est un outil essentiel pour transformer nos sociétés et nos économies, qu'il ne faut pas sous-estimer .

Toutefois, si les attentes évoluent, elles varient d'un épargnant à un autre . Chacun a ses propres sensibilités et cherche des solutions d'épargne qui lui parlent . L'erreur serait donc de penser que la demande converge vers un unique type de produits d'investissement.

Il s'agit pour les acteurs de l'investissement de structurer une gamme de fonds à même de répondre à des attentes très diverses : certains souhaitent avoir un impact direct positif sur l'environnement et accorderont leur préférence à une solution de placement « verte » très pure, d'autres auront à coeur d'accompagner les entreprises qui se donnent les moyens de se transformer pour répondre aux enjeux du développement durable. Certains seront plus sensibles aux enjeux sociaux et sociétaux et souhaiterons que leur épargne favorise le développement de l'éducation, de l'emploi dans les zones défavorisées, d'une meilleure équité au sein des entreprises, etc.

Consulter l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous.