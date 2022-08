Quel avenir pour l'ESG ? Partie 3

information fournie par Sycomore AM • 09/08/2022 à 10:00

S'appuyer sur une réglementation qui impacte l'évolution des marchés et des entreprises.

Parce qu'elles définissent un cadre pour davantage de transparence, de standardisation et donc de comparabilité , nous accueillions très positivement l'application de nouvelles réglementations en Europe, qui imposent davantage d'exigence aux entreprises et aux professionnels de l'investissement.

Le règlement SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation

impose à tous les acteurs financiers, non seulement davantage de transparence en matière de prise en compte des risques de durabilité mais aussi plus de moyens alloués à leur évaluation . Le règlement définit notamment deux catégories de produits :

Les produits qui promeuvent des caractéristiques environnementales et/ou sociales, classés Article 8

Les produits répondant à un objectif environnemental ou social et prenant en compte l'ensemble des enjeux ESG et leurs externalités négatives, classés Article 9

Aujourd'hui en Europe, 38 des fonds sont classés Article 8 et 4 classés Article 9 Nous sommes convaincus qu'en généralisant cette démarche à l'ensemble de la sphère financière, cette réglementation est essentielle pour accompagner la prise en compte plus systématique de ces enjeux .

Chez Sycomore AM, parce que nous cherchons à contribuer à une économie plus durable et inclusive, la majorité de nos fonds est classée Article 9 cela correspond à 95% de nos encours sous gestion à fin mars 2022.

