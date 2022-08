Quel avenir pour l'ESG ? Partie 2

(Crédits photo : Pexels - Pixabay )

Favoriser l'engagement actionnarial au service du changement

L'engagement actionnarial consiste à inciter les entreprises à améliorer leurs pratiques en matière de développement durable dans la durée, en formulant des axes d'amélioration dans le cadre d'un dialogue constructif et d'un suivi de long terme .

C'est un élément clé de notre rôle d' investisseur responsable à la recherche d'impacts nous sommes convaincus de l'importance de ces dialogues et de la dynamique collective à laquelle nous participons pour le développement de modèles économiques plus durables et répondant aux défis sociétaux et environnementaux actuels.

