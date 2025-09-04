Que signifie une courbe de rendement américaine pentue pour les banques et l'économie ?

La courbe des rendements du Trésor américain, baromètre crucial de l'évolution de l'économie, s'est accentuée en raison des craintes liées à l'augmentation de la dette publique, des tentatives du président Donald Trump d'exercer un contrôle sur la Réserve fédérale et de ses politiques tarifaires agressives.

Ce changement a des conséquences directes sur les revenus nets d'intérêts des banques et façonne leurs décisions de prêt, puisque les banques empruntent à court terme et prêtent à long terme, comptant sur l'écart entre les deux pour réaliser des bénéfices.

Voici un examen plus approfondi de ce que les récents développements pourraient signifier pour les prêteurs:

QU'EST-CE QUE LA COURBE DE RENDEMENT? ET QUAND S'ACCENTUE-T-ELLE?

Les investisseurs examinent différentes tranches de la courbe de rendement, qui représente la différence entre les taux d'intérêt sur les emprunts d'État à court et à long terme. Cette courbe est souvent utilisée comme un signal de la trajectoire de l'économie.

Lorsque les investisseurs s'attendent à une baisse prochaine des taux d'intérêt, ils achètent des obligations à échéance plus courte afin de bloquer les taux actuels. Cela fait baisser les rendements de ces obligations, puisque les rendements évoluent inversement aux prix des obligations.

D'un autre côté, les attentes de réductions agressives des taux d'intérêt augmentent également les craintes d'une hausse de l'inflation au fil du temps, ce qui incite les investisseurs à exiger des rendements plus élevés sur les obligations à plus long terme.

Normalement, les rendements des obligations du Trésor à court terme sont inférieurs à ceux des obligations à long terme. Périodiquement, par exemple lorsque la Réserve fédérale resserre sa politique monétaire pour freiner l'inflation, la courbe s'aplatit. Elle peut également s'inverser lorsque les taux à court terme dépassent les taux à long terme.

Cette semaine, la partie la plus surveillée de la courbe, qui mesure l'écart entre les rendements des bons du Trésor à deux ans et à dix ans, a atteint son niveau le plus élevé depuis avril. US/

QUEL EST L'IMPACT SUR LES BANQUES?

Les banques empruntent de l'argent à des taux à court terme et prêtent à des taux à long terme, elles ont donc tendance à bénéficier d'une pentification de la courbe de rendement.

Un écart plus important augmente les marges d'intérêt nettes des prêteurs, c'est-à-dire la différence entre les taux qu'ils perçoivent sur les prêts et ceux qu'ils paient sur les dépôts, et réduit le coût de ces derniers.

Par conséquent, la pentification de la courbe de rendement pourrait encourager les banques à prêter davantage, ce qui soutiendrait la croissance économique.

"En d'autres termes, une courbe de rendement plus accentuée est un vote de confiance dans l'économie. Elle se traduit par l'optimisme des entreprises et des consommateurs et par une plus grande propension à emprunter", a déclaré Myra Thomas, analyste bancaire chez eMarketer.

Néanmoins, une accentuation de la pente pourrait aggraver les pertes latentes des banques, car la hausse des rendements à long terme érode la valeur des obligations qu'elles détiennent.

Les banques commerciales américaines détiennent pour 7 300 milliards de dollars d'obligations d'État et de titres adossés à des créances hypothécaires, au 20 août, selon les données de la Réserve fédérale.

QUELLES SONT LES BANQUES LES MIEUX POSITIONNÉES POUR LA CROISSANCE?

Les banques régionales, qui sont restées à la traîne de l'ensemble du marché, pourraient être mieux placées pour tirer parti d'une courbe de rendement plus pentue, car leurs modèles d'entreprise reposent davantage sur les prêts.

"À long terme, des taux légèrement plus bas devraient contribuer à soutenir les valorisations des banques régionales et à moyenne capitalisation", ont écrit les analystes de Jefferies dans une note.

Toutefois, cette dépendance les expose également à un risque accru si la santé financière des emprunteurs s'affaiblit et si le marché de l'emploi ralentit.

"Le point délicat est l'augmentation des taux de défaillance. De nombreuses banques se sont tournées vers les revenus de commissions plutôt que vers les revenus nets d'intérêts", a déclaré Brian Jacobsen, économiste en chef chez Annex Wealth Management.

Les grands prêteurs, en particulier, se sont diversifiés dans la banque d'investissement au fil des ans, ce qui leur permet de faire tampon lorsque la demande de prêts ralentit.

UNE COURBE DE RENDEMENT ACCENTUÉE GARANTIT-ELLE LA CROISSANCE?

Si une courbe de rendement plus pentue est généralement une bonne nouvelle pour les banques, elle ne garantit pas la croissance économique si d'autres facteurs influençant l'emprunt, tels que la confiance des consommateurs et le marché de l'emploi, se détériorent.

"Si les taux d'intérêt baissent, cela devrait stimuler la demande de prêts, mais seulement si nous ne sommes pas dans un environnement de récession", a déclaré Glenn Migliozzi, professeur associé de pratique financière au Babson College.

Selon le dernier rapport JOLTS du département du travail, les offres d'emploi aux États-Unis sont tombées à leur plus bas niveau depuis 10 mois en juillet et il y avait plus de chômeurs que de postes disponibles pour la première fois depuis la pandémie de grippe aviaire de 19 ans.

QU'EST-CE QUE CELA SIGNIFIE POUR LES VALEURS FINANCIÈRES?

"Les investisseurs sont à juste titre optimistes à propos de ce groupe", a déclaré Bret Kenwell, analyste des investissements américains chez eToro. "Nous nous attendons à ce que les investisseurs achètent la baisse de ce groupe dans les semaines et les mois à venir, à condition que les vents contraires actuels restent intacts."

L'indice S&P 500 des valeurs financières .SPSY et l'indice S&P 500 des banques .SPXBK ont tous deux surperformé l'indice de référence S&P 500 .SPX depuis le début de l'année.

"Les banques bénéficient le plus d'un environnement caractérisé par des conditions de crédit stables, un faible taux de chômage et une courbe de rendement normalisée. Dans ce scénario, nous nous attendons à ce que les investisseurs achètent des banques", a déclaré Macrae Sykes, gestionnaire de portefeuille chez Gabelli Funds.