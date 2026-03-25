 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Que se passe-t-il après les verdicts des procès sur les médias sociaux ?
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 21:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Diana Novak Jones

25 mars - Les récents verdicts de jurys en Californie et au Nouveau-Mexique impliquant Meta Platforms META.O et Google

GOOGL.O d'Alphabet renforcent la surveillance des entreprises de médias sociaux, les plaignants avançant des théories juridiques visant à tenir les plateformes pour responsables des préjudices causés aux enfants. Voici un aperçu de la manière dont ces affaires pourraient constituer un premier test sur la façon dont les tribunaux pourraient traiter des plaintes similaires à l'avenir.

QU'A CONCLU LE JURY DE LOS ANGELES? Mercredi, le jury a ordonné à Meta et à Google de verser un total de 6 millions de dollars de dommages et intérêts à la plaignante Kaley G.M., une jeune femme de 20 ans qui a déclaré avoir souffert de dépression et de pensées suicidaires après être devenue dépendante des plateformes des entreprises à un jeune âge, en raison de leur design qui attire l'attention. Le jury a conclu que Meta et Google avaient fait preuve de négligence dans la conception de leurs plateformes et n'avaient pas averti les consommateurs des risques qu'elles comportaient.

QUE S'EST-IL PASSÉ AU NOUVEAU MEXIQUE? Par ailleurs, un jury du Nouveau-Mexique a condamné mardi Meta à verser 375 millions de dollars après avoir conclu que la société avait trompé les utilisateurs sur la sécurité de Facebook et d'Instagram tout en permettant l'exploitation sexuelle des enfants sur ces plateformes, dans le cadre d'un procès intenté par le procureur général de l'État.

POURQUOI CES PROCÈS SONT-ILS IMPORTANTS?

Ces procès ont été les premiers à vérifier si les grandes entreprises technologiques pouvaient être tenues pour responsables de la conception d'applications accusées de nuire au bien-être des jeunes. Meta, Snapchat et sa société mère Snap Inc. SNAP.N , YouTube de Google, TikTok et sa société mère ByteDance font l'objet de milliers de poursuites devant les tribunaux fédéraux et les tribunaux d'État pour avoir sciemment conçu leurs plateformes avec des fonctionnalités qui rendent les enfants et les adolescents dépendants, alimentant ainsi une crise de la santé mentale.

QUE SIGNIFIE LE VERDICT POUR LES AUTRES PROCÈS?

Le procès de Los Angeles est censé servir d'affaire test pour les milliers d'actions en justice similaires regroupées dans les tribunaux de l'État de Californie. Les juges et les avocats se fondent souvent sur les verdicts rendus dans le cadre de ces procès pour évaluer la valeur potentielle des plaintes restantes et orienter les négociations de règlement. En règle générale, plusieurs procès de ce type sont jugés avant qu'un règlement plus large ne soit conclu.

QUELS SONT LES AUTRES TYPES DE PROCÈS EN COURS?

Outre les affaires portées devant les tribunaux de l'État de Californie, plus de 2 400 actions en justice contre Meta et d'autres entreprises de médias sociaux qui font des réclamations similaires ont été centralisées devant le tribunal fédéral de Californie. Le contentieux fédéral comprend également des actions intentées par les procureurs généraux des États, qui invoquent des préjudices subis par leur État, ainsi que des actions intentées par des districts scolaires, qui affirment que l'addiction aux médias sociaux a entraîné des perturbations et des problèmes coûteux.

Bien qu'il puisse y avoir une certaine coordination entre les tribunaux étatiques et fédéraux qui supervisent des plaintes similaires, les verdicts des tribunaux étatiques n'ont généralement pas d'impact direct sur les litiges fédéraux.

QUELLES SONT LES QUESTIONS JURIDIQUES QUI RESTENT EN SUSPENS?

Les affaires du Nouveau-Mexique et de la Californie ont toutes deux mis en lumière un différend juridique central qui devrait influencer les affaires futures: dans quelle mesure le droit fédéral protège-t-il les entreprises de médias sociaux de la responsabilité?

Meta, Google et d'autres entreprises de médias sociaux ont fait valoir que de telles poursuites sont interdites par l'article 230 de la loi sur la décence des communications (Communications Decency Act), qui protège généralement les plateformes de toute responsabilité concernant les contenus générés par les utilisateurs. Les plaignants rétorquent que leurs plaintes portent sur les caractéristiques de conception des sites qui causent des dommages plutôt que sur le contenu lui-même.

Les juges de Los Angeles et de Santa Fe ont rejeté cet argument lorsqu'ils ont autorisé le procès. Les verdicts pourraient constituer la base d'appels qui donneraient aux juridictions supérieures l'occasion de se prononcer sur la question clé de savoir si l'article 230 s'applique à des plaintes portant sur la conception de la plateforme plutôt que sur le contenu.

QUE SE PASSE-T-IL APRÈS LES VERDICTS?

En mai, le juge du Nouveau-Mexique supervisera la deuxième phase du procès, au cours de laquelle le procureur général de l'État demandera au tribunal d'ordonner à Meta de modifier ses plateformes et de lui accorder des dommages-intérêts supplémentaires.

Meta a déclaré qu'elle ferait appel des deux verdicts. Google a déclaré qu'il ferait appel dans l'affaire de Los Angeles.

Outre la question de l'article 230, les entreprises pourraient également faire appel sur la base des événements entourant le procès, notamment la décision du juge sur les preuves, ou la conduite du jury ou des avocats.

Y AURA-T-IL D'AUTRES PROCÈS?

Oui, tant devant les tribunaux d'État que devant les tribunaux fédéraux. Un procès est prévu en juin devant un tribunal fédéral dans le cadre d'une action intentée par un district scolaire du comté de Breathitt, dans le Kentucky, contre Meta, ByteDance, Snap et Google, d'après les dossiers du tribunal.

Devant un tribunal d'État de Californie, un autre procès devrait débuter en juillet et concerner des plaintes contre Instagram, YouTube, TikTok et Snapchat.

Valeurs associées

ALPHABET-A
290,9300 USD NASDAQ +0,17%
META PLATFORMS
594,8900 USD NASDAQ +0,33%
SNAP-A
4,495 USD NYSE +2,98%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Photo diffusée par la Guarda Nacional Republicana portugaise, le 25 mars 2026, montre le matériel saisi dans le véhicule d'un Français soupçonné d'enlèvement et de double homicide lors d'un contrôle routier au Portugal ( Portuguese Guarda Nacional Republicana / HANDOUT )
    Deux femmes disparues en Aveyron retrouvées mortes au Portugal, le principal suspect arrêté
    information fournie par AFP 25.03.2026 22:27 

    Les corps de deux femmes disparues en Aveyron ont été retrouvés enterrés mercredi dans un lieu isolé au Portugal, après cinq jours de recherches et l'arrestation mardi soir d'un ancien policier, ex-conjoint de l'une et compagnon de l'autre, soupçonné de les avoir ... Lire la suite

  • La gagnante Loana roule sur l'avenue la Grande Armée à Paris après avoir quitté le loft, le 05 juillet 2001, à l'issue de la soirée finale de Loft Story diffusée sur la chaîne M6 ( AFP / OLIVIER MORIN )
    Loana, télé-réalité et enfer du décor
    information fournie par AFP 25.03.2026 21:57 

    Une ascension fulgurante puis une longue dégringolade entre drogues, violences et tentatives de suicide: Loana, première vedette de télé-réalité en France retrouvée morte mercredi à 48 ans, a contribué à révolutionner le paysage audiovisuel avant de sombrer dans ... Lire la suite

  • Loana, gagnante de la finale de l'émission de téléréalité Loft Story, quitte en voiture le Loft à Saint-Denis, le 5 juillet 2001 en Seine-Saint-Denis ( AFP / FRANCOIS GUILLOT )
    Décès de Loana, pionnière de la télé-réalité en France
    information fournie par AFP 25.03.2026 21:45 

    Première vedette de la télé-réalité en France révélée grâce à sa participation à "Loft Story", Loana a été retrouvée morte mercredi à 48 ans à son domicile de Nice, après une vie marquée par de nombreux déboires entre drogues, dépressions et tentatives de suicide. ... Lire la suite

  • Des opérateurs à la Bourse de New York le 24 mars 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street termine en hausse, sensible à la détente des prix du pétrole
    information fournie par AFP 25.03.2026 21:35 

    La Bourse de New York a terminé dans le vert mercredi, profitant du recul des cours de l'or noir et des perspectives d'avancées diplomatiques pour aboutir à un cessez-le-feu au Moyen-Orient. Le Dow Jones a pris 0,66%, l'indice Nasdaq a avancé de 0,77% et l'indice ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank