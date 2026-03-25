Que se passe-t-il après les verdicts des procès sur les médias sociaux ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Diana Novak Jones

25 mars - Les récents verdicts de jurys en Californie et au Nouveau-Mexique impliquant Meta Platforms META.O et Google

GOOGL.O d'Alphabet renforcent la surveillance des entreprises de médias sociaux, les plaignants avançant des théories juridiques visant à tenir les plateformes pour responsables des préjudices causés aux enfants. Voici un aperçu de la manière dont ces affaires pourraient constituer un premier test sur la façon dont les tribunaux pourraient traiter des plaintes similaires à l'avenir.

QU'A CONCLU LE JURY DE LOS ANGELES? Mercredi, le jury a ordonné à Meta et à Google de verser un total de 6 millions de dollars de dommages et intérêts à la plaignante Kaley G.M., une jeune femme de 20 ans qui a déclaré avoir souffert de dépression et de pensées suicidaires après être devenue dépendante des plateformes des entreprises à un jeune âge, en raison de leur design qui attire l'attention. Le jury a conclu que Meta et Google avaient fait preuve de négligence dans la conception de leurs plateformes et n'avaient pas averti les consommateurs des risques qu'elles comportaient.

QUE S'EST-IL PASSÉ AU NOUVEAU MEXIQUE? Par ailleurs, un jury du Nouveau-Mexique a condamné mardi Meta à verser 375 millions de dollars après avoir conclu que la société avait trompé les utilisateurs sur la sécurité de Facebook et d'Instagram tout en permettant l'exploitation sexuelle des enfants sur ces plateformes, dans le cadre d'un procès intenté par le procureur général de l'État.

POURQUOI CES PROCÈS SONT-ILS IMPORTANTS?

Ces procès ont été les premiers à vérifier si les grandes entreprises technologiques pouvaient être tenues pour responsables de la conception d'applications accusées de nuire au bien-être des jeunes. Meta, Snapchat et sa société mère Snap Inc. SNAP.N , YouTube de Google, TikTok et sa société mère ByteDance font l'objet de milliers de poursuites devant les tribunaux fédéraux et les tribunaux d'État pour avoir sciemment conçu leurs plateformes avec des fonctionnalités qui rendent les enfants et les adolescents dépendants, alimentant ainsi une crise de la santé mentale.

QUE SIGNIFIE LE VERDICT POUR LES AUTRES PROCÈS?

Le procès de Los Angeles est censé servir d'affaire test pour les milliers d'actions en justice similaires regroupées dans les tribunaux de l'État de Californie. Les juges et les avocats se fondent souvent sur les verdicts rendus dans le cadre de ces procès pour évaluer la valeur potentielle des plaintes restantes et orienter les négociations de règlement. En règle générale, plusieurs procès de ce type sont jugés avant qu'un règlement plus large ne soit conclu.

QUELS SONT LES AUTRES TYPES DE PROCÈS EN COURS?

Outre les affaires portées devant les tribunaux de l'État de Californie, plus de 2 400 actions en justice contre Meta et d'autres entreprises de médias sociaux qui font des réclamations similaires ont été centralisées devant le tribunal fédéral de Californie. Le contentieux fédéral comprend également des actions intentées par les procureurs généraux des États, qui invoquent des préjudices subis par leur État, ainsi que des actions intentées par des districts scolaires, qui affirment que l'addiction aux médias sociaux a entraîné des perturbations et des problèmes coûteux.

Bien qu'il puisse y avoir une certaine coordination entre les tribunaux étatiques et fédéraux qui supervisent des plaintes similaires, les verdicts des tribunaux étatiques n'ont généralement pas d'impact direct sur les litiges fédéraux.

QUELLES SONT LES QUESTIONS JURIDIQUES QUI RESTENT EN SUSPENS?

Les affaires du Nouveau-Mexique et de la Californie ont toutes deux mis en lumière un différend juridique central qui devrait influencer les affaires futures: dans quelle mesure le droit fédéral protège-t-il les entreprises de médias sociaux de la responsabilité?

Meta, Google et d'autres entreprises de médias sociaux ont fait valoir que de telles poursuites sont interdites par l'article 230 de la loi sur la décence des communications (Communications Decency Act), qui protège généralement les plateformes de toute responsabilité concernant les contenus générés par les utilisateurs. Les plaignants rétorquent que leurs plaintes portent sur les caractéristiques de conception des sites qui causent des dommages plutôt que sur le contenu lui-même.

Les juges de Los Angeles et de Santa Fe ont rejeté cet argument lorsqu'ils ont autorisé le procès. Les verdicts pourraient constituer la base d'appels qui donneraient aux juridictions supérieures l'occasion de se prononcer sur la question clé de savoir si l'article 230 s'applique à des plaintes portant sur la conception de la plateforme plutôt que sur le contenu.

QUE SE PASSE-T-IL APRÈS LES VERDICTS?

En mai, le juge du Nouveau-Mexique supervisera la deuxième phase du procès, au cours de laquelle le procureur général de l'État demandera au tribunal d'ordonner à Meta de modifier ses plateformes et de lui accorder des dommages-intérêts supplémentaires.

Meta a déclaré qu'elle ferait appel des deux verdicts. Google a déclaré qu'il ferait appel dans l'affaire de Los Angeles.

Outre la question de l'article 230, les entreprises pourraient également faire appel sur la base des événements entourant le procès, notamment la décision du juge sur les preuves, ou la conduite du jury ou des avocats.

Y AURA-T-IL D'AUTRES PROCÈS?

Oui, tant devant les tribunaux d'État que devant les tribunaux fédéraux. Un procès est prévu en juin devant un tribunal fédéral dans le cadre d'une action intentée par un district scolaire du comté de Breathitt, dans le Kentucky, contre Meta, ByteDance, Snap et Google, d'après les dossiers du tribunal.

Devant un tribunal d'État de Californie, un autre procès devrait débuter en juillet et concerner des plaintes contre Instagram, YouTube, TikTok et Snapchat.