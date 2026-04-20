Que savons-nous du Mythos d'Anthropic face aux inquiétudes croissantes ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Anthropic a présenté au début du mois Mythos , son modèle d'IA le plus avancé à ce jour, doté de capacités sophistiquées et conçu pour des tâches défensives de cybersécurité.

Les vastes capacités de Mythos ont suscité des craintes quant à la menace qui pèse sur la sécurité des logiciels traditionnels, après que la startup spécialisée dans l'IA a déclaré que l'aperçu avait permis de découvrir des "milliers" de vulnérabilités majeures dans "tous les principaux systèmes d'exploitation et navigateurs web".

COMMENT LE MODÈLE A-T-IL ÉTÉ LANCÉ ET QUI Y A EU ACCÈS?

Anthropic a déployé Claude Mythos Preview par le biais d'une initiative contrôlée appelée "Project Glasswing", accordant l'accès aux grands noms de la technologie, notamment Amazon

AMZN.O , Microsoft MSFT.O , Nvidia NVDA.O et Apple AAPL.O .

La société a également étendu l'accès à un groupe de plus de 40 organisations supplémentaires qui construisent ou entretiennent des infrastructures logicielles essentielles.

QUELLES SONT LES PRÉOCCUPATIONS LIÉES À MYTHOS?

Les experts ont averti que le modèle peut identifier et exploiter des vulnérabilités inconnues jusqu'alors plus rapidement que les entreprises ne peuvent les corriger.

Son codage avancé et ses capacités autonomes pourraient accélérer considérablement les cyberattaques sophistiquées, en particulier dans des secteurs tels que la banque, qui s'appuient sur des systèmes technologiques complexes, interconnectés et souvent vieux de plusieurs dizaines d'années.

Lors de la présentation de Mythos, Anthropic a déclaré que la capacité du modèle à trouver des failles logicielles à grande échelle pourrait, en cas d'utilisation abusive, poser de sérieux risques pour les économies, la sécurité publique et la sécurité nationale.

Le 9 avril, les actions américaines du secteur des logiciels ont chuté après que le lancement de Mythos, le 7 avril, a ravivé les craintes que les progrès de l'IA ne perturbent les entreprises traditionnelles.

QUE DISENT LA MAISON BLANCHE ET LES RÉGULATEURS AU SUJET DE MYTHOS?

La Maison-Blanche s'est entretenue avec Dario Amodei, directeur général d'Anthropic, au sujet de Mythos . Les responsables ont déclaré qu'ils avaient parlé de collaboration, de cybersécurité et d'équilibre entre l'innovation en matière d'IA et la sécurité. Ces discussions ont eu lieu bien que le Pentagone ait officiellement désigné Anthropic comme présentant un risque pour la chaîne d'approvisionnement.

Le gouvernement américain prévoit de mettre une version de Mythos à la disposition des principales agences fédérales, selon Bloomberg News .

Reuters a rapporté que le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent et le président de la Réserve fédérale Jerome Powell ont tenu une réunion avec les directeurs généraux des principales banques américaines pour les informer des risques potentiels du modèle.

Le modèle a également tiré la sonnette d'alarme en Grande-Bretagne, où les autorités se sont entretenues avec les grandes banques et les responsables de la cybersécurité afin d'évaluer les risques éventuels.

Les banques sont en contact étroit avec leurs régulateurs européens au sujet de Mythos, a déclaré Christian Sewing, président de l'association bancaire allemande et directeur général de la Deutsche Bank .