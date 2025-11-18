Quatrième revers de suite pour le CAC 40 qui est passé sous la barre des 8000 points

(AOF) - Les marchés européens ont fini en net recul en écho à Wall Street, qui reste sous pression avant la publication des résultats trimestriels de Nvidia demain et de la publication du rapport sur l'emploi US de septembre, jeudi. Ce mardi, les commandes à l'industrie outre-Atlantique ont rebondi comme prévu en août. Côté valeurs, hormis Euronext, toutes les autres composantes de l'indice phare de la place parisienne ont fini en territoire négatif. Le CAC 40, qui a subi un quatrième revers de suite, s'est replié de 1,86% à 7967 points tandis que l'EuroStoxx 50 a fléchi de 1,90% à 5533 points.

En Europe, Akzo Nobel (-3,32%, à 54,76 euros) et Axalta Coating Systems ont annoncé la signature d'un accord définitif prévoyant une fusion dans le cadre d'une opération entièrement en actions destinée à créer une entreprise mondiale de revêtements d'une valeur d'environ 25 milliards de dollars. Dans le détail de l'opération, les actionnaires d'Axalta recevront 0,6539 action Akzo Nobel par action Axalta et Akzo Nobel versera un dividende spécial de 2,5 milliards d'euros (ajusté des dividendes 2026 déjà versés) à ses actionnaires.

Crédit Agricole SA (-2,10%, à 15,88 euros) a légèrement surperformé ses concurrentes, Société Générale et BNP Paribas, à la suite de la présentation de ses objectifs 2028. A cet horizon, la banque française vise un résultat net part du groupe supérieur à 8,5 milliards d'euros en 2028 et un retour sur fonds propres tangibles (ROTE) supérieur à 14%. Ces prévisions se comparent à des objectifs de respectivement plus de 6 milliards d'euros et plus de 12% pour cette année. Le plan stratégique a été baptisé ACT 2028 pour Accélération, Transformation et Cohésion.

OVH Groupe (+4,53% à 7,61 euros) a annoncé la signature avec un prestataire de service d'investissement d'un mandat pour le rachat d'actions OVH Groupe jusqu'à un montant maximum de 10 millions d'euros sur une période allant du 18 novembre 2025 au 06 août 2026. Cette opération a notamment pour objet l'acquisition de titres en vue de leur livraison dans le cadre de plans d'actions gratuites venant à échéance et l'attribution ou la cession d'actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise ou de la mise en œuvre de tout plan d'épargne d'entreprise ou de groupe.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Selon le Département américain du Commerce, les commandes à l'industrie ont progressé de 1,4% au mois d'août, en ligne avec les attentes, après un repli de 1,3% en juillet.

Au mois de novembre aux Etats-Unis, l'indice NAHB s'est installé à 38 points, contre 37 un mois plus tôt et des attentes à 37 points. Il est à son plus haut niveau depuis avril 2025. Cet indicateur de la National Association of Home Builders doit évaluer le niveau des ventes actuelles et futures de logements.

A la clôture, l'euro a cédé 0,11% à 1,15785 points.