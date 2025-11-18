En France, le "super riche" a entre 50 et 69 ans, cumule revenus et patrimoine

Les Français les plus riches sont plus souvent cadres ou indépendants, vivent en couple sans enfant et cumulent revenus importants, biens immobiliers, assurance vie, placements et patrimoine professionnel, selon une étude de l'Insee publiée mardi.

Pour définir les "hauts revenus", l'Insee prend en compte tous les revenus imposables mais aussi les prestations sociales, déduits des impôts directs, et la taille du ménage.

Ainsi, en 2022, un foyer sur 1.000 en France - soit un peu plus de 40.000 foyers - est un "foyer à très hauts revenus", qui gagne plus de 463.000 euros, réside en région parisienne (48%) et est constitué dans une écrasante majorité d'un couple marié ou pacsé (82%).

Dans le Top 100 des salariés les mieux payés en France figurent plus d'un tiers de sportifs professionnels (36%), relève l'étude.

Les revenus de ces "très riches" sont particulièrement diversifiés: salaires ou pensions, bénéfices professionnels (terres agricoles, par exemple), fonciers, capitaux mobiliers (actions, parts dans des entreprises, assurance vie, contrat de capitalisation, etc.). Et même si les revenus peuvent être plus volatiles, car touchés par les deux crises économiques (2009 et 2012), les écarts de revenus se sont encore creusés en 20 ans.

Ainsi, en 2003, "les foyers à très hauts revenus gagnaient 21 fois plus que les autres foyers" tandis qu'en 2022, c'est "31 fois plus", souligne l'enquête, présentée mardi au cours d'une conférence de presse.

Ils gagnaient "95 fois plus que les foyers les plus modestes en 2003" mais "167 fois plus en 2022", ajoute l'Institut national de la statistique.

Parmi les très hauts salaires (plus de 10.219 euros nets par mois), les femmes ne comptent que pour un quart (24%) du contingent, alors qu'elles représentent 42% des salariés en équivalent temps plein (en 2023).

Reste que les plus aisés sont globalement ceux qui ont à la fois "un haut niveau de vie" (les 10% les plus riches qui ont plus de 39.100 euros de revenus disponibles par an pour une personne seule) et un "haut patrimoine" (de plus de 716.300 euros).

Et globalement, ces derniers ont "entre 50 et 69 ans" (51% d'entre eux), sont "cadres ou indépendants" (58%), "en couple sans enfant" (47%) et résident plutôt dans l'agglomération parisienne (38%), détaille l'Insee.

"Les inégalités de patrimoine sont plus fortes que les inégalités de niveau de vie" et "l'augmentation des prix de l'immobilier a contribué à augmenter les disparités", souligne Michel Duée, chef du département des ressources et des conditions de vie des ménages à l'Insee.