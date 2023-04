Quatre trophées d’argent avec le Groupe Pierre Fabre, la Fondation Macif, Richard Vins & Spiritueux et Tréca Paris, aux Grands Prix Top Com 2023

Quatre trophées d’argent pour Makheia, le pôle Communication de NetMedia Group, aux Grands Prix Top Com Corporate 2023.



Hier soir, les jurys de la 27ème édition Grands Prix Top/Com Corporate, rendez-vous incontournable des professionnels de la communication Corporate Business, ont dévoilé le palmarès de l’édition 2023.

Makheia, le pôle Communication de NetMedia Group a été primé à quatre reprises avec ses agences Big Youth et Mademoiselle Scarlett



Big Youth, l’agence digitale et e-commerce, remporte deux trophées d’argent pour :

• Le site corporate de Richard Vins & Spiritueux - distributeur, producteur, négociant mais aussi prescripteur de tendances du secteur - https://www.vinsrichard.fr/

• La Belle Rencontre de la Fondation Macif, plateforme de matching entre collaborateurs, représentants de sociétaires de la Macif et des projets associatifs.



Mademoiselle Scarlett, l’agence de Marketing/Communication, remporte également deux trophées d’argent pour :

• Le dispositif anniversaire France et international orchestré pour les 60 ans du Groupe Pierre Fabre.

• La stratégie de contenus et social media de Tréca Paris, marque française de literies d’exception.