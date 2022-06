Quatre façons simples de gagner de l’argent en Bourse dans un marché baissier

Stratégies simples qui permettent de profiter de cette situation et de gagner de l’argent dans un marché incertain. (© Shutterstock)

La baisse des indices boursiers est souvent synonyme de perte pour un épargnant. Mais il est possible de traverser des périodes difficiles sans perdre de l’argent. Quitte même à en gagner… Le Revenu vous guide.

Depuis un plus-haut à 7.384 points touché le 5 janvier 2022, l'indice CAC 40 a plongé de 12,5%. On ne peut pas encore parler de marché baissier (terme qui désigne une baisse des actions de 20% ou plus sur une période prolongée), mais on s’en approche.

La grande question que se posent les épargnants est de savoir comment investir dans un contexte marqué par un avenir plus qu’incertain (hausse des taux d’intérêt, retour à une inflation galopante, guerre en Ukraine, risque de récession, etc.). Il existe néanmoins certaines stratégies simples qui permettent de profiter de cette situation et de gagner de l’argent dans un tel marché. En voici quatre.

1 - Achetez des valeurs dites «défensives»

Si on regarde le verre à moitié plein : on peut se réjouir d’une baisse des marchés, car cela permet d’acheter des actions à de meilleurs prix. Dans un contexte où les marchés des actions nous renvoient des signaux assez contradictoires, il nous semble toujours plus judicieux de choisir des titres peu risqués dont les résultats sont réguliers, année après année, même dans un environnement économique dégradé.

Ces entreprises affichent généralement une récurrence des revenus toujours appréciée par les investisseurs à la recherche de