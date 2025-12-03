 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 083,22
+0,11%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Quasi-stabilité des prix producteurs dans la zone euro en octobre
information fournie par Zonebourse 03/12/2025 à 11:15

En octobre 2025 par rapport au mois précédent, les prix à la production industrielle ont augmenté de 0,1% à la fois dans la zone euro et dans l'UE, selon Eurostat, après des replis de 0,1% dans les 2 ensembles en septembre.

Par rapport au même mois en 2024, les prix des producteurs industriels ont diminué de 0,5% dans la zone euro et de 0,2% dans l'UE en octobre, après des variations annuelles de respectivement -02% et +0,1% en septembre.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank