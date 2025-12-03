Quasi-stabilité des prix producteurs dans la zone euro en octobre
information fournie par Zonebourse 03/12/2025 à 11:15
Par rapport au même mois en 2024, les prix des producteurs industriels ont diminué de 0,5% dans la zone euro et de 0,2% dans l'UE en octobre, après des variations annuelles de respectivement -02% et +0,1% en septembre.
A lire aussi
-
Le monde feutré du luxe italien est bouleversé par une série d'enquêtes sur des conditions de travail dégradantes chez des sous-traitants dans le pays, le gouvernement dénonçant des attaques contre le très prisé "Made in Italy". Salaires de misère, ouvriers qui ... Lire la suite
-
Des responsables civils libanais et israélien participent mercredi à une réunion du mécanisme de surveillance du cessez-le-feu dans le sud du Liban, premières discussions directes depuis plus de 40 ans entre les deux pays toujours en état de guerre. Cette réunion ... Lire la suite
-
Rivian va rappeler près de 35 000 véhicules aux États-Unis pour un problème de ceinture de sécurité, selon la NHTSA
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction du jour dans le paragraphe 1) Rivian Automotive RIVN.O prévoit de rappeler ... Lire la suite
-
Le mécontentement grandit en Indonésie face à la lenteur de l'aide, dans des régions parfois encore isolées où près de 800 personnes ont trouvé la mort dans les inondations qui ont frappé également le Sri Lanka dont le bilan total dépasse les 1.300 morts. Les pluies ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer