Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quasi-reconfinement en Irlande pour six semaines, les écoles restent ouvertes Reuters • 19/10/2020 à 23:11









(.) DUBLIN, 19 octobre (Reuters) - Les autorités irlandaises ont annoncé lundi soir un nouveau tour de vis dans les mesures prises pour endiguer l'épidémie de coronavirus, imposant un quasi-reconfinement de six semaines à compter de mercredi minuit. Les écoles resteront cette fois ouvertes. En revanche, les commerces non essentiels vont devoir tirer le rideau, les restaurants et les pubs ne pourront plus faire que de la vente à emporter et les déplacements à plus de cinq kilomètres de chez soi seront proscrits. Le Premier ministre Micheal Martin a détaillé l'ensemble de ces mesures dans la soirée, expliquant que le pays était placé pour six semaines au cinquième et plus haut degré de restrictions possibles. Les hôtels pourront rester ouverts mais seulement si leurs chambres sont nécessaires pour l'accueil de salariés ou de travailleurs essentiels. "Dans notre volonté d'éradiquer le virus, nous avions déjà introduit (au début de la crise sanitaire) ce qui a probablement été le régime le plus strict d'Europe", a dit le chef du gouvernement lors d'une allocution télévisée. Le quasi-confinement à venir, a-t-il poursuivi, résulte des projections de l'épidémie sur les semaines à venir. L'objectif est d'aplanir les courbes épidémiques d'ici au 1er décembre. Le nombre de patients malades du Covid-19 a plus que doublé en Irlande au cours des deux dernières semaines et le taux ce contamination classe le pays au 12e rang des 31 pays suivis par le Centre européen de contrôle et de prévention des maladies (ECDPC). Dans la journée, le gouvernement autonome du Pays de Galles, l'une des nations constitutives du Royaume-Uni, a lui aussi annoncé qu'un reconfinement total débuterait vendredi jusqu'au 9 novembre. Seules les entreprises dont les activités sont indispensables pourront continuer à exercer. (Padraic Halpin et Graham Fahy version française Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.