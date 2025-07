Quantum Genomics: vers une liquidation judiciaire information fournie par Cercle Finance • 04/07/2025 à 13:30









(CercleFinance.com) - Quantum Genomics, dont la cotation des actions sur Euronext Growth est suspendue depuis le 25 octobre 2024, annonce avoir saisi le Tribunal des activités économiques de Paris en vue de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.



N'ayant pas pu trouver de nouveaux moyens financiers pour couvrir ses besoins en fonds de roulement dans l'attente d'une situation pérenne, la société a été contrainte d'effectuer une déclaration de cessation des paiements le 3 juillet.



Quantum Genomics a en conséquence saisi le Tribunal des activités économiques de Paris par requête du même jour en vue de se mettre sous sa protection et obtenir l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.



L'audience au cours de laquelle le Tribunal étudiera sa demande se tiendra le 2 septembre. Compte tenu du montant du passif, les actionnaires ne recouvreront pas leurs investissements à l'issue de la procédure de liquidation judiciaire.





