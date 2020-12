QUANTUM GENOMICS : Quantum Genomics structure son capital et renforce sa visibilité financière

Ne pas diffuser, distribuer, publier, directement ou indirectement, aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie, au Japon ou en Afrique du Sud ou toute autre juridiction dans laquelle il serait illicite de distribuer cette annonce.

Lancement d'une augmentation de capital par placement privé d'environ 16 M€ auprès d'investisseurs institutionnels au prix de 4,5 € par action

Engagement de souscription d'un nouvel actionnaire de référence, Otium Capital, pour 4 M€ sur un montant global de 5,5 M€ d'engagements de souscription reçus

Objectif de sécuriser le financement des investissements nécessaires à la production industrielle du firibastat et au développement de combinaisons fixes

Quantum Genomics (Euronext Growth - FR0011648971 - ALQGC), entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments agissant directement sur le cerveau pour traiter l'hypertension artérielle difficile à traiter /résistante et l'insuffisance cardiaque (la « Société »), annonce ce jour le lancement d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie de placement privé au sens de L.411-2 1° du Code monétaire et financier, auprès d'investisseurs institutionnels d'environ 16 M€ (le « Placement Privé »). Cette opération a pour objectif de structurer le capital de la Société, d'institutionnaliser son actionnariat et de sécuriser le financement des investissements nécessaires à la production industrielle du firibastat et au développement de combinaisons fixes.

Otium Capital, le family office de l'entrepreneur français Pierre-Edouard Stérin, fondateur de SmartBox Group, s'est engagé de manière irrévocable à souscrire au Placement Privé à hauteur de 4 M€ via sa holding B.A.D.21 à un prix maximum de 4,5 euros par action, devenant ainsi un nouvel actionnaire de référence au capital de Quantum Genomics. La Société a par ailleurs reçu d'autres engagements de souscription dans les mêmes conditions portant le montant global d'engagements de souscription reçus à 5.5 M€.

« C'est une marque de confiance importante de la part d'un investisseur reconnu, à l'origine de nombreuses « success stories » en France et en Europe, telles que SmartBox, La Fourchette ou PayFit, et investi dans de nombreuses pépites de la French Tech. Cette opération intervient alors que Quantum Genomics multiplie actuellement la négociation et la signature d'accords de licences structurants pour développer et commercialiser son médicament en partenariat avec des laboratoires experts des pathologies cardio-vasculaires, partout dans le monde, » commente Jean-Philippe Milon, Directeur Général de Quantum Genomics.

« Cette opération doit nous permettre de préparer les prochaines étapes de développement qui permettront à Quantum Genomics ou ses partenaires, d'être en mesure de proposer une gamme de produits adaptée aux besoins du plus grand nombre de patients. Avec l'enregistrement du firibastat désormais en ligne de mire, nous devons dès à présent anticiper les investissements nécessaires à une production à grande échelle avec nos partenaires façonniers Européens. De plus, et comme déjà évoqué, nous voulons développer des combinaisons fixes pour associer, en un même comprimé, le firibastat à d'autres agents antihypertenseurs, ce qui permet d'améliorer l'observance thérapeutique des patients » ajoute Fabrice Balavoine, Vice-Président Recherche et Développement de Quantum Genomics.

MODALITES DU PLACEMENT PRIVE

Le Placement Privé sera réalisé avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires existants de la Société, sur le fondement des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce, conformément à la 9ème résolution de l'Assemblée Générale des actionnaires de Quantum Genomics réunie le 16 juillet dernier (l'"Assemblée Générale") et à la décision du Directeur Général de ce jour prise à la suite de l'autorisation du conseil d'administration du 30 novembre 2020.

Conformément à la 9ème résolution de l'Assemblée Générale, le Placement Privé pourra porter sur un maximum de 4.445.476 actions, conformément à l'article L.225-136 3° du Code de commerce.

Le prix d'émission des actions nouvelles sera de 4,5 € par action. Le nombre d'actions nouvelles émises dans le cadre du Placement Privé sera fixé par décision du Directeur Général conformément à l'autorisation donnée par le conseil d'administration du 30 novembre 2020. Le Placement Privé s'effectuera par construction accélérée d'un livre d'ordres (« accelerated book-building »), prenant effet immédiatement, et à l'issue de laquelle seront déterminés le nombre d'actions nouvelles et le prix des actions retenus dans le cadre du placement. La construction accélérée du livre d'ordres débute immédiatement et devrait se clore avant l'ouverture des marchés le 3 décembre 2020, sous réserve de toute clôture anticipée ou prorogation. Le résultat du Placement Privé sera annoncé par voie de communiqué de presse dès que possible après la clôture du livre d'ordres.

Les actions nouvelles seront soumises à toutes les dispositions statutaires et seront assimilées aux actions anciennes dès la réalisation définitive de l'augmentation de capital. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sous le même code ISIN FR0011648971 - ALQGC. Le règlement-livraison des actions ordinaires nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris sont prévus le 7 décembre 2020.

Gilbert Dupont intervient en qualité de Chef de file et teneur de livre sur ce Placement Privé.

Le cabinet Orsay Avocats (Frédéric Lerner - Pierre Hesnault) intervient en qualité de conseil juridique sur ce Placement Privé.

ENGAGEMENT D'ABSTENTION

Dans le cadre du Placement Privé, la Société a pris un engagement d'abstention d'une durée de 60 jours à compter de la date de règlement-livraison du Placement Privé, sous réserve d'exceptions usuelles, limitant ainsi la capacité de la Société à émettre de nouvelles actions au cours de ladite période.

GARANTIE DE L'OFFRE

Gilbert Dupont agit en qualité de seul Chef de File et Teneur de Livre.

Le Placement Privé ne fait pas l'objet d'une garantie. Toutefois, le Placement Privé fait l'objet d'un contrat de placement entre la Société et Gilbert Dupont.

Facteurs de risque

Le prix de marché des actions de la Société pourrait fluctuer et baisser en-dessous du prix de souscription des actions nouvelles ;

En raison de fluctuations des marchés boursiers, la volatilité et la liquidité des actions de la Société pourraient varier significativement ;

Des cessions d'actions de la Société pourraient intervenir sur le marché secondaire, postérieurement à la réalisation de l'Opération et avoir un impact défavorable sur le cours de l'action de la Société ;

Au regard des utilisations des produits de l'émission prévus dans le cadre de l'Opération, la Société dispose d'une marge de manœuvre quant à l'utilisation des fonds levés et pourrait les utiliser d'une manière à laquelle les actionnaires pourraient ne pas adhérer ou qui n'augmenteraient pas à court terme la valeur de leur investissement ;

La Société n'a pas versé de dividendes au cours des trois derniers exercices.

Des informations détaillées concernant la Société, notamment relatives à son activité, ses résultats et les facteurs de risque correspondant, figurent dans le rapport financier annuel relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2019 et le rapport financier semestriel relatif au 1er semestre 2020, lesquels peuvent être consultés, ainsi que les autres informations réglementées et l'ensemble des communiqués de presse de la Société, sur son site Internet (www.quantum-genomics.com).

A propos de Quantum Genomics

Quantum Genomics est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments cardiovasculaires, fondée sur le mécanisme d'inhibition de l'Aminopeptidase A cérébrale (Brain Aminopeptidase A Inhibition ou BAPAI). Seule société au monde à poursuivre cette approche innovante ciblant directement le cerveau, elle s'appuie sur plus de vingt années de travaux de recherche de l'Université Paris-Descartes et du laboratoire INSERM/CNRS dirigé par le Dr. Catherine Llorens-Cortès au Collège de France. Quantum Genomics a ainsi pour objectif de développer des traitements innovants de l'hypertension artérielle compliquée voire résistante (environ 30% des patients sont mal contrôlés ou en échec de traitement), et de l'insuffisance cardiaque (un patient sur deux diagnostiqué meurt dans les cinq ans).

Basée à Paris et New York, la société est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011648971 - ALQGC) et inscrite sur le marché américain OTCQX (symbole : QNNTF).

Plus d'informations sur www.quantum-genomics.com, nos comptes Twitter et Linkedin

Contacts

Quantum Genomics Jean-Philippe Milon

Directeur Général

Jean-philippe.milon@quantum-genomics.com Benoît Gueugnon

Vice-Président Finance

benoit.gueugnon@quantum-genomics.com So Bang (EUROPE) Nathalie Boumendil

Communication financière

06 85 82 41 95 - nathalie@so-bang.fr Samuel Beaupain

Communication médias

06 88 48 48 02 - samuel@so-bang.fr LifeSci (USA) Dan Ferry

Communication financière

+1 (617) 535-7746 - Daniel@lifesciadvisors.com Mike Tattory

Communication médias

+1 (646) 751-4362 - mtattory@lifescipublicrelations.com

AVERTISSEMENT

Conformément aux dispositions de l'article 211-3 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers, l'offre des actions Quantum Genomics dans le cadre de cette augmentation de capital réalisée par placement privé, en conformité avec l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier et les dispositions réglementaires applicables, ne donnera pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis au visa de l'Autorité des Marchés Financiers.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans tout autre pays.

Les valeurs mobilières de Quantum Genomics objet du présent communiqué n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), et Quantum Genomics n'a pas l'intention de procéder à une offre publique de ses valeurs mobilières aux États-Unis. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes, souscrites ou vendues aux Etats-Unis qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement.

La diffusion du présent communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent communiqué doivent s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer.

Toute décision de souscrire ou d'acheter des actions Quantum Genomics doit être effectuée uniquement sur la base des informations publiques concernant Quantum Genomics. Ces informations ne relèvent pas de la responsabilité de Gilbert Dupont.