QUANTUM GENOMICS : Quantum Genomics sécurise un financement avec le fonds Akkadian Partners Fund et évite ainsi la liquidation judiciaire.

Paris, 27 septembre 2024

Quantum Genomics sécurise un financement

avec le fonds Akkadian Partners Fund et évite ainsi la liquidation judiciaire.

Paris, le 27 septembre– Quantum Genomics (Euronext Growth - FR0011648971 - ALQGC) (la « Société ») annonce aujourd'hui la signature d'une convention d'avance en compte courant avec Akkadian Partners Fund, un fonds d'investissement luxembourgeois.

Cette convention permet à la société d'assurer sa pérennité et d'éviter la liquidation judiciaire.

Akkadian Partners Fund apporte à la Société 500.000 euros sous forme d'avance en compte-courant d'actionnaire, permettant ainsi à Quantum Genomics de sortir de sa situation de cessation de paiements.

En conséquence, Quantum Genomics a pu retirer sa demande de liquidation judiciaire auprès du Tribunal de Commerce de Paris, qui a validé l'absence d'état de cessation de paiements de la société.

Nouvelle gouvernance pour Quantum Genomics

La convention d'avance en compte courant s'accompagne d'un remaniement de la gouvernance de Quantum Genomics. La gouvernance se retrouve modifiée de la façon suivante :

Démission de l'ensemble des administrateurs actuels, y compris le Président

Démission du Directeur Général

Nomination de trois nouveaux administrateurs : Mathieu Bigois , Pascal Ghoson , et Laurent de Narbonne

, , et Nomination de Mathieu Bigois en tant que Président Directeur Général

Ces changements permettront à la société de se repositionner stratégiquement et de conduire de nouvelles initiatives de croissance.

Une vision pour l'avenir

L'avance de 500 000 euros fournira à Quantum Genomics les ressources nécessaires pour financer ses activités a minima sur les trois prochains mois. Durant cette période, la société explorera des opportunités de financements complémentaires et envisagera une stratégie de croissance externe.

Situation de la filiale Exactcure

Par ailleurs, il est à noter que la filiale à 100% de Quantum Genomics, Exactcure , convoquée le 26 septembre 2024 devant le tribunal de commerce de Paris, a soutenu sa demande de liquidation judiciaire. Cette demande devra être soutenue dans les prochaines semaines devant le Tribunal de Commerce de Nice, lieu du siège social d'Exactcure.

Profil des nouveaux administrateurs

Mathieu Bigois – Banquier d'affaires spécialisé dans le secteur de la santé, Mathieu Bigois est co-fondateur et Directeur Général d'Akkadian Partners. Fort de plus de 25 ans d'expérience dans des banques d'investissement (Citi, Credit Suisse First Boston) et des fonds d'investissement (Ally Bridge), il a joué un rôle clé dans de nombreuses opérations financières d'envergure. Diplômé de l'École Centrale Paris et de la London School of Economics, il apporte une expertise précieuse dans le domaine des sciences de la vie.

Laurent de Narbonne – Médecin et dirigeant reconnu dans le secteur des sciences de la vie, Laurent de Narbonne dispose de 19 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique, notamment dans le domaine des maladies rares. Co-fondateur de LTKfarma, il a lancé plusieurs produits innovants et possède une expertise stratégique en accès au marché. Diplômé de l'Université Paris V et d'HEC, il est également investisseur dans des projets liés aux sciences de la vie.

Pascal Ghoson – Ancien banquier d'affaires et expert en restructuration financière, Pascal Ghoson a contribué au redressement de nombreuses entreprises cotées. Diplômé de l'ESSEC, il a débuté sa carrière chez Goldman Sachs et Rothschild & Cie, où il a participé à d'importantes transactions de M&A. Son savoir-faire en matière de réorganisation d'entreprises sera un atout majeur permettre à Quantum Genomics afin d'entamer une nouvelle phase de développement.

A propos d'Akkadian Partners

Akkadian Partners gère un fonds multi-stratégique avec une majorité de ses investissements dans le secteur de la Santé. Le fonds gère des participations dans plusieurs sociétés pharmaceutiques et de bio-technologie aux Etats Unis et en Europe. Akkadian investit l'argent de ses managers ainsi que celui de ses investisseurs, qui incluent des « Family Offices » et des « Ultra High Net Worth Investors ».

Contacts

Quantum Genomics

contact@quantum-genomics.com

Relations Investisseurs et Relations Publiques

Aimpact

Gabriel Rafaty

gr@aimpact.net