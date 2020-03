QUANTUM GENOMICS : Quantum Genomics réussit la mise en place d'un nouveau financement, publie ses résultats financiers de l'exercice 2019 et fait le point sur son activité

En dépit de la crise sanitaire actuelle et de ses conséquences financières, la mise en place d'un nouveau financement confirme la confiance et l'attrait de Quantum Genomics auprès des investisseurs financiers. La mise en place de ce financement, constitué d'un prêt d'un montant maximal de 8 millions d'euros et d'une émission de bons de souscription d'actions, a été réalisée dans le cadre d'un accord conclu avec Negma Group Ltd en date du 26 mars 2020. Ce financement sera renouvelable deux fois d'un commun accord entre Quantum Genomics et Negma Group Ltd et permettra, le cas échéant, de financer Quantum Genomics à hauteur d'un montant total maximal de 24 millions d'euros. Fin de la ligne de financement en fonds propres structurée et garantie par Kepler Cheuvreux.



Retour sur l'exercice 2019 Poursuite de la recherche clinique et entrée en Phase III dans l'hypertension artérielle difficile à traiter et résistante. Signature d'un premier partenariat régional avec un laboratoire leader en Amérique du Sud.



Quantum Genomics (Euronext Growth - FR0011648971 - ALQGC), entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments agissant directement sur le cerveau pour traiter l'hypertension artérielle résistante et l'insuffisance cardiaque, annonce la mise en place d'une solution de financement pour sécuriser le bon déroulement des études cliniques en cours dans un contexte économique devenu incertain et publie ses résultats annuels, arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 25 mars 2020.

Jean-Philippe Milon, Directeur Général de Quantum Genomics, déclare :

« Tout au long de l'exercice 2019, Quantum Genomics a poursuivi ses programmes de recherche, avec deux temps forts : le début, en décembre dernier, de notre étude pivot de Phase III dans le domaine de l'hypertension artérielle difficile à traiter et résistante, et la signature d'un accord de licence exclusif avec Biolab Sanus Pharmaceutical pour développer et commercialiser le firibastat pour le traitement de l'hypertension artérielle en Amérique latine. Comme indiqué à plusieurs reprises, ce premier partenariat ouvre la voie à de nouveaux accords et nous négocions actuellement avec différents laboratoires, notamment en Asie. Malgré la situation sanitaire actuelle, les discussions se poursuivent même si nous ne pouvons exclure que les prises de décision finales soient ralenties. Pour protéger nos programmes de recherche et garantir leur poursuite, quelles que soient les conséquences à long terme de la crise actuelle, nous avons sécurisé des ressources financières additionnelles. »

Mise en place d'un financement

Face à la crise sanitaire actuelle et pour faire face à ses conséquences financières, Quantum Genomics (la « Société ») a sécurisé un nouveau financement grâce à la mise en place d'un contrat de financement conclu avec Negma Group Ltd en date du 26 mars 2020. Ce contrat est conclu pour un montant maximal de 8 millions d'euros initialement, renouvelable deux fois d'un commun accord entre la Société et Negma Group Ltd pour un montant total maximal de 24 millions d'euros.

Benoît Gueugnon, Vice-Président Finance, explique :

« Bien que notre situation financière nous permette de faire face à nos engagements sur 12 mois, nous avons préféré adopter une position prudente en sécurisant dès à présent un montant total de 24 M€ maximum sous forme de prêt accompagné de bons de souscription d'actions. Ceci nous permet de garantir la poursuite de nos programmes de recherche. Cette opération confirme la confiance et l'attrait de Quantum Genomics auprès des investisseurs financiers, en dépit d'un contexte tendu. Les conditions obtenues permettent de limiter à la fois l'effet dilutif et l'impact sur la vie du titre en bourse. Dans le contexte actuel, il apparaît raisonnable de sécuriser au maximum nos ressources, d'autant que ce financement peut être interrompu à tout moment et à la demande de la société notamment si la situation globale revenait à la normale. C'est dans cette logique que la Direction et le Conseil d'Administration de Quantum Genomics ont choisi d'agir avec la volonté de pérenniser nos activités. »

Caractéristiques de l'opération

Le contrat de financement conclu avec Negma Group Ltd pour un montant maximum total de 8.000.000 euros s'analyse en un prêt (le « Prêt ») dont les principales caractéristiques sont suivantes :

Le Prêt ne porte pas intérêt ;

Le Prêt sera octroyé en quatre échéances d'un montant unitaire de 2.000.000 euros, versées tous les 30 jours de bourse (sauf extension automatique de cette période dans certains cas prévus contractuellement ou décision de suspension des versements notifiée par la Société à Negma Group Ltd) ;

La maturité de chaque échéance du Prêt est de 12 mois ;

5.000.000 de bons de souscription d'actions (les « BSA ») seront émis par la Société à la date de versement de la première échéance, laquelle aura lieu dans les tous prochains jours, en vertu de la 18 ème résolution de l'assemblée générale des actionnaires de la Société en date du 27 juin 2019. Des BSA additionnels pourront être émis par la Société, à sa discrétion, au profit de Negma Group Ltd dans l'hypothèse où le nombre de BSA initialement émis serait insuffisant pour permettre le remboursement du Prêt ;

résolution de l'assemblée générale des actionnaires de la Société en date du 27 juin 2019. Des BSA additionnels pourront être émis par la Société, à sa discrétion, au profit de Negma Group Ltd dans l'hypothèse où le nombre de BSA initialement émis serait insuffisant pour permettre le remboursement du Prêt ; Le remboursement des échéances du Prêt aura lieu par compensation de créance avec le prix d'exercice des s'est engagé à exercer pour un montant maximal de 8.000.000 euros (sauf renouvellement du contrat de financement). Il en résulte que les BSA excédentaires ne pourront plus être exercés par Negma Group Ltd à compter du remboursement de la totalité du Prêt dans la mesure où les actions émises sur exercice des BSA ne peuvent être libérées que par compensation de créance avec tout ou partie du montant du Prêt effectivement versé et non encore remboursé ;

Le prix d'exercice des BSA sera égal à 96% du plus bas cours moyen pondéré par les volumes de l'action de la Société, tel que publié par Bloomberg, au cours des cinq dernières séances de bourse pendant lesquelles Negma Group Ltd ne sera pas intervenu sur le titre Quantum Genomics, soit une décote de 4% ;

Quantum Genomics SA aura la possibilité de procéder au remboursement anticipé de tout ou partie du Prêt à sa valeur nominale augmentée d'une prime de 4% ;

Jusqu'au terme du contrat de financement, Negma Group Ltd ne sera pas autorisé à vendre sur le marché plus de 16 % de la valeur totale des actions Quantum Genomics échangées sur une période de 20 jours de bourse consécutifs ;

A titre de paiement d'une partie de la commission d'engagement de Negma Group Ltd, la Société a émis ce jour 2.702 actions au profit de Negma Group Ltd. Cette émission d'actions a eu lieu à un prix d'émission de 1,85 euros par action et a été réalisée sur le fondement de la 18ème résolution de l'assemblée générale des actionnaires de la Société en date du 27 juin 2019 ;

Les deux parties sont convenues que le contrat de financement pourra être renouvelé deux fois aux mêmes conditions d'un commun accord ;

L'Investisseur n'a pas vocation à rester durablement au capital social de la Société.

Impact dilutif

A titre indicatif, dans l'hypothèse où les 5.000.000 BSA émis au profit de Negma Group Ltd seraient exercés, un actionnaire détenant 1,00% du capital de Quantum Genomics avant la mise en place de ce financement, verrait sa participation passer à 0,79% du capital (sur la base du capital social de 7.443.643,93 euros de la Société, lequel est divisé en 18.617.524 actions à ce jour).

Prospectus

Cette opération n'a pas donné lieu à prospectus soumis à l'approbation de l'AMF.

Conseils de Quantum Genomics sur l'opération :

Conseil financier : Scalene Partners (www.scalenepartners.com) - Simon Eischen, Samuel Assaraf

Conseil juridique : Orsay Avocats (www.orsaylaw.com) - Frédéric Lerner, Pierre Hesnault

Retour sur l'exercice 2019 : faits marquants

L'exercice 2019 a été marqué par l'entrée en phase III des programmes de recherche dans l'hypertension artérielle et par la signature d'un premier partenariat régional avec Biolab Sanus Pharmaceutical, un des cinq plus grands laboratoires pharmaceutiques au Brésil. Cet accord exclusif de licence et de collaboration vise à développer et commercialiser le firibastat en Amérique latine. Avec plus de 140 produits en portefeuille et une forte concentration sur l'hypertension, Biolab Sanus Pharmaceutical est le partenaire idéal sur ce marché.

Ainsi, dans le domaine de l'hypertension artérielle, Quantum Genomics a lancé son étude pivot de phase III baptisée FRESH (Firibastat in treatment-RESistant Hypertension, dernière étape avant d'entamer les démarches de mise sur le marché du firibastat. Le recrutement du premier patient est prévu de façon imminente et les premiers résultats d'efficacité de l'étude sont attendus pour le second semestre 2021. Cette étude est menée en partenariat avec le laboratoire Biolab Sanus Pharmaceutical qui prendra en charge les coûts liés aux patients recrutés en Amérique latine, soit environ 20% des 500 patients de l'étude.

Dans le domaine de l'insuffisance cardiaque, Quantum Genomics a recruté en juin ses premiers patients pour l'étude de Phase IIb, QUORUM qui vise à évaluer l'efficacité et la tolérance du firibastat par rapport au ramipril1 chez les patients après un infarctus aigu du myocarde (IDM). Cette étude multinationale sera menée dans une quarantaine de centres cliniques, pour des résultats attendus au 2nd semestre 2020.

En parallèle, Quantum Genomics mène une étude qui vise à confirmer que firibastat pourrait être utilisé pour le traitement de l'hypertension artérielle (en particulier résistante) ou de l'insuffisance cardiaque, même en cas d'insuffisance rénale associée.

Résultats annuels 2019 et position de trésorerie

Les comptes de l'exercice 2019 font ressortir un résultat d'exploitation de -10,8 M€ contre -13,6 M€ un an plus tôt, en raison de la baisse des dépenses liées à la fin de l'étude de Phase IIb NEW-HOPE. Après comptabilisation du crédit d'impôt recherche pour 1,5 M€, le résultat net est de -9,1 M€, contre -12,0 M€ lors de l'année précédente.

Le cash-flow libre (montant des décaissements nets liés à l'exploitation) s'établit à -10,7 M€ sur la période.

A fin décembre 2019, les capitaux propres s'élèvent à 10,2 M€, auxquels s'ajoutent 0,7 M€ d'autres fonds propres (avances conditionnées de Bpifrance). La Société n'a aucune dette financière et la trésorerie disponible atteignait 11,2 M€, contre 14,8 M€ au 31 décembre 2018.

Eléments financiers résumés au 31 décembre 2019 :

Données en K€ (normes françaises) 31/12/2019 31/12/2018 Produits 361,1 71,3 Charges de personnel (2 775,6) (2 402,6) Autres charges opérationnelles (8 345,5) (11 266,7) Résultat d'exploitation (10 760,0) (13 598,1) Résultat financier 11,0 104,0 Résultat courant avant impôts (10 749,1) (13 494,1) Résultat exceptionnel 123,4 45,7 Crédit impôt recherche 1 547,2 1 458,4 Résultat net (9 078,4) (11 990,1)

Mise à disposition du rapport financier annuel

Le rapport financier annuel, incluant les comptes au 31 décembre 2019, le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes, est disponible sur le site internet de la Société : www.quantum-genomics.com.

Fin de la ligne de financement en fonds propres structurée et garantie par Kepler Cheuvreux

Quantum Genomics a soldé sa ligne de financement en fonds propres mise en place en mars 2018 avec Kepler Cheuvreux. Les derniers tirages ont été effectués au cours du mois de mars 2020, donnant lieu à la création de 110.000 titres. Au total cette ligne a permis à la Société de lever 24 M€ afin de financer ses programmes de recherche dans l'hypertension artérielle difficile à traiter et résistante, et l'insuffisance cardiaque.

A propos de Quantum Genomics

Quantum Genomics est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments cardiovasculaires, fondée sur le mécanisme d'inhibition de l'Aminopeptidase A cérébrale (Brain Aminopeptidase A Inhibition ou BAPAI). Seule société au monde à poursuivre cette approche innovante ciblant directement le cerveau, elle s'appuie sur plus de vingt années de travaux de recherche de l'Université Paris-Descartes et du laboratoire INSERM/CNRS dirigé par le Dr. Catherine Llorens-Cortès au Collège de France. Quantum Genomics a ainsi pour objectif de développer des traitements innovants de l'hypertension artérielle compliquée voire résistante (environ 30% des patients sont mal contrôlés ou en échec de traitement), et de l'insuffisance cardiaque (un patient sur deux diagnostiqué meurt dans les cinq ans).

Basée à Paris et New York, la société est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011648971 - ALQGC) et inscrite sur le marché américain OTCQX (symbole : QNNTF).

Plus d'informations sur www.quantum-genomics.com, nos comptes Twitter et Linkedin

Contacts

Quantum Genomics Jean-Philippe Milon

Directeur Général

Jean-philippe.milon@quantum-genomics.com Benoît Gueugnon

Vice-Président Finance

benoit.gueugnon@quantum-genomics.com

So Bang (EUROPE) Nathalie Boumendil

Communication financière

06 85 82 41 95 - nathalie@so-bang.fr Samuel Beaupain

Communication médias

06 88 48 48 02 - samuel@so-bang.fr

LifeSci (USA) Dan Ferry

Communication financière

+1 (617) 535-7746 - Daniel@lifesciadvisors.com Mike Tattory

Communication médias

+1 (646) 751-4362 - mtattory@lifescipublicrelations.com

1 Le ramipril est un inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (ECA), traitement de référence dans l'insuffisance cardiaque, y compris chez les patients qui développent une insuffisance cardiaque après un infarctus aigu du myocarde