QUANTUM GENOMICS : Quantum Genomics publie ses résultats financiers 2022 et fait un point sur son redéploiement stratégique

Quantum Genomics publie ses résultats financiers 2022 et fait un point sur son redéploiement stratégique

La Société Quantum Genomics (Euronext Growth - FR0011648971 - ALQGC) publie ce jour ses résultats pour l'ensemble de l'exercice 2022 et fait un point sur ses discussions M&A en cours.

Les comptes annuels ont été approuvés par le Conseil d'Administration qui s'est tenu le 25 mai 2023. Les procédures d'audit ont été effectuées et le rapport d'audit relatif à la certification des comptes est disponible sur le site Internet de la Société. Le rapport financier annuel au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 est mis à disposition sur le site internet de la Société.

Résultats financiers de Quantum Genomics pour l'exercice 2022

Les résultats de l'exercice reflètent l'arrêt du développement de firibastat dans le domaine de l'hypertension artérielle et de l'insuffisance cardiaque, conséquence de l'absence d'efficacité significative de firibastat contre placebo dans l'étude de phase III FRESH.

Jean-Philippe Milon, Président Directeur Général de Quantum Genomics, commente :

« Ces résultats cliniques sont évidemment une déception pour nos équipes, pour nos actionnaires et pour nos partenaires mais nous avons pris le parti de la résilience et mettons tout en œuvre pour rebondir de façon rapide grâce à l'agilité que nous permet notre structure. Aujourd'hui, nous sommes déterminés à nous réinventer pour créer de la valeur actionnariale à court terme.

Dès que nous avons eu connaissance des résultats, les équipes se sont mobilisées pour clôturer rapidement nos activités de recherche, restructurer la société et abaisser la structure de coûts fixes. Ces actions avaient pour but de préserver au mieux notre trésorerie afin de prendre un nouveau départ dans les meilleures conditions.

Nous avons ensuite engagé des discussions avec différents types de sociétés pour étudier toutes les opportunités et modalités de rapprochements possibles et ainsi construire un nouveau projet d'entreprise. Nous avons concentré nos efforts sur des sociétés, déjà en phase de commercialisation, opérant sur des marchés volumiques et à forte valeur technologique dans le secteur de la Santé.

Nous sommes ainsi en discussions avancées avec une Société et l'objectif est d'arriver à un accord à très court terme afin de relancer un projet d'entreprise ambitieux. Pour cela, nous bénéficions du soutien précieux de nos actionnaires, et en particulier d'Otium Capital. Leur expérience nous permet d'aborder cette phase de développement avec confiance et sérénité.

L'exercice 2023 marquera le début d'une nouvelle histoire pour Quantum Genomics. Je suis convaincu que notre entreprise sortira renforcée de cette épreuve. Je remercie les actionnaires qui sont restés à nos côtés, pour leur confiance et leur soutien. Je remercie aussi nos équipes, celles qui, par le passé, se sont engagées sans relâche dans nos programmes de recherche et celles qui aujourd'hui œuvrent au futur que nous sommes en train de construire. »

A fin décembre 2022, les produits d'exploitation s'élèvent à 3,0 M€ contre 3,2 M€ un an plus tôt. Ces produits d'exploitation sont essentiellement constitués des paiements dus au titre des contrats de partenariat qui avaient été conclus dans la perspective de commercialiser le firibastat. Ces paiements restent acquis à la Société.

Le résultat d'exploitation s'établit à -30,1 M€, contre -19,2 M€ à fin décembre 2021. Les charges de personnel sont restées sous contrôle, tandis que l'avancement des études cliniques avait conduit à une hausse très substantielle des charges d'exploitation.

Reflétant cette situation, le montant des dettes fournisseurs est passé de 6,8 M€ au 31 décembre 2021 à 16,0 M€ au 31 décembre 2022. En suite de l'arrêt des activités de recherche de Quantum Genomics, la Société s'est rapprochée de ses fournisseurs et prestataires et a acté le versement courant juin 2023 de la somme de 5,8 M€ pour solde de tout compte et apurement de ses dettes fournisseurs. Cette somme a été provisionnée dans les comptes de l'exercice 2022. Au total, le montant des créances abandonnées s'élève à 9,1 M€, comptabilisés en produits exceptionnels.

Les acomptes dus aux prestataires qui étaient en charge de la production de lots de validation de firibastat restent acquis à ces prestataires et sont comptabilisés en charges exceptionnelles, tout comme les matières premières, actifs, produits finis ou semi-finis détenus par la Société. Le montant des charges exceptionnelles liées à l'arrêt des activités de recherche s'établit à 5,8 M€.

Le résultat exceptionnel ressort ainsi à 3 M€.

Après comptabilisation du crédit d'impôt recherche pour 2,5 M€, le résultat net est de -24,9 M€ au 31 décembre 2022. Le cash-flow libre (montant des décaissements nets liés à l'exploitation) s'établit à -24.5 M€ sur la période.

A l'issue de cet exercice, les capitaux propres de la Société s'élèvent à 3,6 M€, contre 11,4 M€ à fin décembre 2021 et intègrent la réalisation d'une augmentation de capital d'un montant de 17,5 M€ en avril 2022. La trésorerie disponible atteint 10,4 M€ contre 13,5 M€ au 31 décembre 2021, tandis que les dettes financières sont de 3,0 M€. Ces dernières sont composées d'un prêt garanti par l'état pour 1,5 M€ accordé par la BNP et d'un prêt Innovation R&D de 1,5 M€ obtenu auprès de BPIFrance dont les principales caractéristiques sont les suivantes :

Banque Montant Date du 1er versement Échéance Périodicité Date de fin Capital à rembourser au 15-12-2022 BNP 1.531.623€ 26/03/2022 32.399€ Mensuelle 26/02/2027 1.531.623€ BPI 1.500.000€ 31/12/2023 77.000€ Trimestrielle 30/09/2028 1.500.000€

Eléments financiers résumés au 31 décembre 2022 :

Données en K€ (normes françaises) 31/12/2022 31/12/2021 Produits 3 018,7 3 162,3 Charges de personnel (2 739,9) (2 664,3) Autres charges opérationnelles (30 361,9) (19 685,1) Résultat d'exploitation (30 083,2) (19 187,0) Résultat financier (397,8) 2,2 Résultat courant avant impôts (30 481,0) (19 184,8) Résultat exceptionnel 2 996,3 (32,7) Crédit impôt recherche 2 549,2 2 661,8 Résultat net (24 935,5) (16 555,7)

Trésorerie actuelle et visibilité financière

Après avoir soldé l'intégralité de sa dette fournisseur, la Société affiche une trésorerie disponible de 3,1 M€ à laquelle s'ajoutent 2,5 M€ de crédit d'impôt recherche, ce qui lui permet d'engager le redéploiement de son activité et de reconstruire son « equity story » autour d'un projet à forte valeur technologique.

Redéploiement stratégique

Pour rappel, Quantum Genomics avait annoncé être en discussions avancées avec une Société qui répond à ses critères de choix stratégiques et dont les compétences sont complémentaires des siennes. Les discussions s'intensifient de manière positive et une communication sera faite au marché très prochainement.

Prochain rendez-vous

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle se tiendra dans les locaux du Cosy Meeting Center situés 34, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris, le 30 juin 2023 à dix heures.

