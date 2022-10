QUANTUM GENOMICS : Quantum Genomics publie ses résultats du 1er semestre 2022 et fait un point sur son activité

Quantum Genomics publie ses résultats du 1 er semestre 2022

et fait un point sur son activité

Quantum Genomics (Euronext Growth - FR0011648971 - ALQGC) , entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments agissant directement sur le cerveau pour traiter l'hypertension artérielle difficile à traiter/résistante et l'insuffisance cardiaque, publie ce jour ses résultats pour le premier semestre de l'exercice 2022.

Jean-Philippe Milon, Directeur Général de Quantum Genomics, déclare :

« Quantum Genomics poursuit sa trajectoire de développement vers la mise sur le marché d'une nouvelle classe de médicaments innovants. Ainsi, tout au long du semestre, nous nous sommes concentrés sur nos programmes de recherche de phase III dans le domaine de l'hypertension artérielle difficile à traiter ou résistante. Nous avons ainsi recruté le dernier patient de l'étude FRESH. Ce jalon important va nous permettre de présenter le 7 novembre prochain les résultats de cette étude lors du congrès annuel de l'American Heart Association, événement majeur dans le monde de la cardiologie. La présentation de nos résultats lors d'une session spécifique « Late-breaking trials » dédiée à l'HTA résistante démontre l'intérêt de la communauté scientifique pour des traitements novateurs dans la prise en charge de cette pathologie, où il n'existe que peu ou pas d'alternative. C'est la raison pour laquelle, toutes nos équipes sont à la fois fières, engagées et déterminées à changer la vie de ces millions de patients dans le monde, en échec de traitement. »

Une situation financière renforcée après l'augmentation de capital réalisée au mois d'avril 2022

Pour le premier semestre de l'exercice 2022, Quantum Genomics a continué de recevoir les paiements dus au titre des contrats de partenariat annoncés en 2020.

Quantum Genomics a ainsi facturé et encaissé 2,5 M€ de revenus provenant de ces partenariats, dont 1,9 M€ de redevances, correspondant aux paiements d'étape (« milestones ») liés aux premiers patients recrutés en Corée du Sud et à Taiwan dans le cadre de l'étude REFRESH. Par ailleurs, un montant de 0,6 M€ a été refacturé au partenaire Biolab pour la conduite de l'étude FRESH au Brésil.

A fin juin 2022, les produits d'exploitation s'élèvent à 2,9 M€ contre 2,7 M€ un an plus tôt. Le résultat d'exploitation s'établit à -9,6 M€, contre -7,2 M€ à fin juin 2021. Les charges de personnel restent maitrisées, tandis que l'avancement des études cliniques conduit logiquement à une hausse des charges d'exploitation.

Après comptabilisation du crédit d'impôt recherche pour 1,2 M€, le résultat net est de -8,8 M€ au 30 juin 2022. Le cash-flow libre (montant des décaissements nets liés à l'exploitation) s'établit à

-11 ,4 M€ sur la période.

A l'issue de ce semestre, les capitaux propres de la société s'élèvent à 19,7 M€, contre 11,4 M€ à fin décembre 2021. Cette hausse s'explique par la réalisation, le 27 avril 2022, d'une augmentation de capital d'un montant de 17,5 M€, dont 1,9 M€ souscrit par le laboratoire pharmaceutique Gulf Pharmaceutical Industries Julphar pour renforcer sa coopération avec Quantum Genomics dans le cadre de la commercialisation et de la production du firibastat au Moyen-Orient, en Afrique, dans certains pays membres de la Communauté des Etats Indépendants et en Turquie.

A fin juin 2022, La trésorerie disponible atteint ainsi 19,5 M€ contre 13,5 M€ au 31 décembre 2021, tandis que les dettes financières sont de 3,0 M€. Ces dernières sont composées d'un prêt garanti par l'état de 1,5 M€ accordé par BNP et d'un prêt Innovation R&D de 1,5 M€ obtenu auprès de BPIFrance.

La trésorerie de la Société au 30 juin 2022 lui permet de financer ses activités jusqu'au 2 ème trimestre 2023. Cet horizon de trésorerie ne tient pas compte de paiements que pourraient percevoir la Société dans le cadre de la signature de nouveaux contrats de licence, notamment pour les Etats-Unis et l'Europe.

Eléments financiers résumés au 30 juin 2022 :

Données en K€ (normes françaises) 30/06/2022 30/06/2021 Produits d'exploitation 2 912,6 2 711,7 Charges de personnel (1 249 ,9) (1 109,7) Autres charges opérationnelles (11 288,2) (8 824,8) Résultat d'exploitation (9 625,5) (7 222,9) Résultat financier (9,6) 4,9 Résultat courant avant impôts (9 635,2) (7 218,0) Résultat exceptionnel (426,7) (130,6) Crédit impôt recherche 1 212,3 1 168,8 Résultat net (8 849,5) (6 180,2)

Point sur les programmes de recherche

Le programme de développement du firibastat, actuellement en Phase III dans l'hypertension artérielle difficile à traiter et résistante, suit son cours.

Le dernier patient de l'étude FRESH, étude d'efficacité randomisée en double aveugle contre placebo, a été recruté au mois de mai dernier, pour des résultats qui seront publiés le 7 novembre prochain dans la session « late-breaking trials » du prestigieux congrès annuel de l'American Heart Association (AHA) à Chicago (USA). L'étude s'est déroulée sous la surveillance d'un comité indépendant de revue des données (IDMC) et aucun évènement indésirable grave de nature à entraîner une modification du protocole n'a été rapporté.

L'étude de Phase III REFRESH, lancée au 1er semestre 2021 avec l'objectif de démontrer l'efficacité à 3 mois du firibastat en une prise quotidienne, ainsi que la sécurité à long terme (6 à 12 mois) se poursuit également. C'est sur la base des résultats intermédiaires de cette étude, attendus mi-2023, et des données de sécurité sur 6 mois que le dossier de mise sur le marché du firibastat sera déposé auprès de la FDA (Food and Drug Administration).

Dans l'indication insuffisance cardiaque, à la suite des résultats de QUORUM annoncés en août 2021, la recherche d'un partenaire pour accompagner les prochaines activités du développement se poursuit, en parallèle de la finalisation du plan de développement avec les Autorités Réglementaires.

Enfin, au cours du premier semestre, Quantum Genomics a renforcé ses équipes opérationnelles ainsi que son comité scientifique en recrutant de nouvelles expertises complémentaires, ce qui doit permettre d'accompagner l'enregistrement du firbastat et de soutenir le développement de sa classe de médicaments fondée sur le mécanisme innovant des BAPAIs sur de nouvelles indications thérapeutiques.

Mise à disposition du rapport financier semestriel

Les comptes semestriels ont été approuvés par le Conseil d'Administration qui s'est tenu le 4 octobre 2022. Les procédures d'examen limité de l'information financière semestrielle par le Commissaire aux Comptes sont terminées et le rapport de ces derniers a été publié. Les états financiers consolidés audités (états financiers complets et annexes) sont disponibles sur le site Internet de Quantum Genomics : www.quantum-genomics.com , rubrique « investisseurs ».

À propos de Quantum Genomics

Quantum Genomics est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments cardiovasculaires, fondée sur le mécanisme d'inhibition de l'Aminopeptidase A cérébrale (Brain Aminopeptidase A Inhibition ou BAPAI). Seule société au monde à poursuivre cette approche innovante ciblant directement le cerveau, elle s'appuie sur plus de vingt années de travaux de recherche de l'Université Paris-Descartes et du laboratoire INSERM/CNRS dirigé par le Dr. Catherine Llorens-Cortès au Collège de France. Quantum Genomics a ainsi pour objectif de développer des traitements innovants de l'hypertension artérielle compliquée voire résistante (environ 30% des patients sont mal contrôlés ou en échec de traitement), et de l'insuffisance cardiaque (un patient sur deux diagnostiqué meurt dans les cinq ans).

Basée à Paris, la société est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011648971 - ALQGC) et inscrite sur le marché américain OTCQX (symbole : QNNTF).

Plus d'informations sur www.quantum-genomics.com , nos comptes Twitter et Linkedin

