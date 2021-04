Quantum Genomics (Euronext Growth - FR0011648971 - ALQGC), entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments agissant directement sur le cerveau pour traiter l'hypertension artérielle difficile à traiter/résistante et l'insuffisance cardiaque, présentera les premiers résultats de son étude QUORUM dans l'insuffisance cardiaque après Infarctus du Myocarde avec firibastat lors du congrès de la Société Européenne de Cardiologie (ESC) en août 2021. Ces résultats feront l'objet d'une publication dans une revue à comité de lecture.

QUORUM (QUantum Genomics QCG001 Or Ramipril after acUte Myocardial infarction to prevent left ventricular dysfunction) est une étude multicentrique, multinationale, randomisée en double-insu et témoin actif comportant 3 groupes parallèles (firibastat 100 mg deux fois par jour, firibastat 500 mg deux fois par jour et ramipril 5 mg deux fois par jour) chez des sujets dans les 72 heures après un Infarctus Aigu du Myocarde (IDM) traité par angioplastie primaire.

295 sujets ont été inclus dans l'essai dans 35 hôpitaux de 7 pays Européens (Allemagne, France, Hongrie, Pologne, Slovaquie, Espagne et Royaume-Uni).

"Cette étude est la pierre angulaire du développement de Firibastat, le premier de la nouvelle classe des inhibiteurs de l'Aminopeptidase A cérébrale, qui peut devenir un traitement révolutionnaire de l'insuffisance cardiaque," a déclaré Jean-Philippe MILON, Directeur Général de Quantum-Genomics.

L'objectif de cette étude est d'évaluer l'efficacité et la sécurité de firibastat comparées au ramipril. Le critère principal de jugement est la variation de la Fraction d'Ejection Ventriculaire Gauche (FEVG) évaluée par Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) cardiaque après 3 mois de traitement. Les autres critères de jugement comportent les événements cardiaques, les signes fonctionnels, la sécurité et les biomarqueurs.

Aucun souci majeur de sécurité n'a été relevé pendant l'étude, ce qui a été confirmé par deux revues successives du Comité Indépendant de Revue des Données. La plupart des événements graves enregistrés étaient en rapport avec les complications de la pathologie concernée (IDM).

Le Pr. Gilles Montalescot, Investigateur Principal de l'étude QUORUM a commenté : "Nous sommes très heureux de pouvoir présenter les résultats de l'étude QUORUM en août prochain. Cet essai est le premier avec une comparaison directe à un inhibiteur de l'enzyme de conversion depuis de nombreuses années et le plus large essai de ce type conduit en post-infarctus, évaluant la FEVG par IRM cardiaque"

Le Congrès de la Société Européenne de Cardiologie (ESC) se tiendra virtuellement du 27 au 30 août 2021.

À propos de Quantum Genomics

Quantum Genomics est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments cardiovasculaires, fondée sur le mécanisme d'inhibition de l'Aminopeptidase A cérébrale (Brain Aminopeptidase A Inhibition ou BAPAI). Seule société au monde à poursuivre cette approche innovante ciblant directement le cerveau, elle s'appuie sur plus de vingt années de travaux de recherche de l'Université Paris-Descartes et du laboratoire INSERM/CNRS dirigé par le Dr. Catherine Llorens-Cortès au Collège de France. Quantum Genomics a ainsi pour objectif de développer des traitements innovants de l'hypertension artérielle compliquée voire résistante (environ 30% des patients sont mal contrôlés ou en échec de traitement), et de l'insuffisance cardiaque (un patient sur deux diagnostiqué meurt dans les cinq ans).

Basée à Paris et New York, la société est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011648971 - ALQGC) et inscrite sur le marché américain OTCQX (symbole : QNNTF).

