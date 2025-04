QUANTUM GENOMICS : Quantum Genomics fait un point sur sa situation

Communiqué de presse

Paris, le 8 Avril 2025, 8h00

Quantum Genomics fait un point sur sa situation

Suspension de la cotation des actions de la société décidée par Euronext depuis le 25 octobre 2024

Recherche d'un partenaire approprié pour une opération d'acquisition inversée initiée en décembre 2024 et toujours en cours

Incertitude quant à la possibilité de trouver un nouveau partenaire commercial

Publication des comptes annuels 2024 prévue au plus tard le 30 avril 2025

Quantum Genomics (Euronext Growth - FR0011648971 - ALQGC) (la “Société”) fait le point sur sa situation opérationnelle suite à la suspension de la cotation de ses actions le 25 octobre 2024.

Suspension de la cotation des actions de la Société

La Société rappelle qu'Akkadian Partners a consenti un financement de 500 000 euros à Quantum Genomics le 26 septembre 2024 afin (i) de permettre à la Société de sortir d'un processus de liquidation judiciaire initié par son ancienne direction générale et (ii) d'apporter à Quantum Genomics un portefeuille de produits biotechnologiques. Un premier projet, soumis aux différentes autorités de régulation, a été qualifié d'opération d'acquisition inversée par Euronext, considérant qu'il relevait des dispositions de l'Instruction relative aux acquisitions inversées d'Euronext en date du 2 mai 2024. Le 25 octobre 2024, Euronext a décidé de suspendre la cotation des actions de Quantum Genomics conformément à l'article 4403/2 du Livre I des Règles de Marché d'Euronext et l'article 7.3.1 du Livre I des Règles des Marchés Euronext Growth.

Conformément aux règles de marché Euronext, la Société doit déposer une nouvelle demande d'admission à la cotation de ses actions incluant notamment la rédaction d'un document d'information (impact de l'opération envisagée pour les actionnaires de la Société, description des activités de la Nouvelle Entité et sa situation financière, etc.). Cette demande d'admission devrait faire l'objet d'une décision d'Euronext.

Malheureusement, l'opération envisagée n'a pas pu être finalisée et Quantum Genomics cherche désormais une autre opportunité répondant aux exigences de réadmission des actions de la Société à la cotation, avec les critères suivants :

Une entreprise rentable, capable d'assumer la dette financière de 2 130 000 euros de Quantum Genomics au 31 décembre 2024 ;

Idéalement dans le secteur de la santé mais la Société se réserve la possibilité d'examiner toute opportunité pertinente de partenariat avec une entreprise d'un autre secteur, ce qui pourrait impliquer une réorientation de l'activité, étant rappelé qu'à ce jour, la Société n'exerce plus aucune activité opérationnelle.

La suspension de la cotation des actions de la Société se poursuivra tant que celle-ci ne pourra pas répondre aux exigences de réadmission à la cotation de ses actions mentionnées ci-dessus et obtenir l'approbation d'Euronext pour une nouvelle cotation.

Situation financière de la Société

Après quatre mois de recherche de nouvelles opportunités et de discussions avec plusieurs entreprises et conseillers, Quantum Genomics n'a conclu aucun accord juridiquement engageant. Compte tenu du paiement d'échéances de la dette financière ainsi que de charges de fonctionnement et frais généraux liés au statut de société cotée, la trésorerie actuelle de la Société est d'environ 150 000 euros au 4 Avril 2025, un montant jugé suffisant pour assurer la visibilité financière des quatre prochains mois, compte tenu du niveau actuel des dettes fournisseurs, des couts de fonctionnement mensuels et des mesures prises pour restructurer les opérations de la Société. Au-delà de cette période, Quantum Genomics n'a aucune garantie de pouvoir poursuivre ses activités sans une nouvelle levée de fonds, en capital ou en dette, ce qui pourrait conduire à la liquidation de la Société.

La publication des comptes annuels 2024 est prévue au plus tard le 30 avril 2025.

