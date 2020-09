QUANTUM GENOMICS : Quantum Genomics conclut un accord de licence et de collaboration exclusif avec Orient EuroPharma (OEP)

Quantum Genomics recevra jusqu'à 19 M$ de paiements initiaux (upfront) et d'étapes (milestones) ainsi que des royalties à deux chiffres sur les ventes futures

Quantum Genomics (Euronext Growth - FR0011648971 - ALQGC), entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments agissant directement sur le cerveau pour traiter l'hypertension artérielle difficile à traiter/résistante et l'insuffisance cardiaque, annonce ce jour la signature d'un accord exclusif de licence et de collaboration avec Orient EuroPharma (OEP) pour développer et commercialiser le firibastat en Asie du Sud-Est, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Après un premier partenariat en Amérique latine, ce nouvel accord constitue la première étape de la stratégie de partenariats de Quantum Genomics en Asie.

Selon les termes de l'accord, OEP recevra les droits exclusifs de commercialisation du firibastat pour le traitement de l'hypertension difficile à traiter / résistante à Taiwan, en Malaisie, aux Philippines, à Singapour, au Vietnam, en Thaïlande, en Indonésie, au Myanmar, au Cambodge, en Australie et en Nouvelle-Zélande. En outre, OEP financera une partie de l'étude de phase III menée dans l'hypertension difficile à traiter / résistante à Taiwan dans le cadre de l'essai pivot de phase III dirigé par Quantum Genomics.

Quantum Genomics recevra des paiements initiaux (upfront) et d'étapes (milestones) qui pourront atteindre 19 M$ ainsi que des royalties à deux chiffres sur les ventes futures du firibastat.

La population souffrant d'hypertension artérielle difficile à traiter et résistante pour les territoires mentionnés est estimée à 10 millions.

« Grâce à une équipe commerciale expérimentée, des forces de vente et des experts marketing dédiés, et fort de partenariats réussis avec des entreprises bien connues en Asie, en Europe et en Amérique, OEP est le partenaire idéal pour Quantum Genomics. OEP a lancé et commercialisé plusieurs médicaments dans le domaine du cardiovasculaire. Leur « track-record » de succès et leur expérience dans ce domaine seront des atouts précieux pour le succès du firibastat. Les termes de ce partenariat soulignent la confiance d'OEP dans le firibastat sur le long terme et nous sommes impatients de travailler avec les équipes », a déclaré Jean-Philippe Milon, Directeur Général de Quantum Genomics.

Calvin Tsai, Directeur Général de Orient EuroPharma déclare que "OEP s'est toujours donné pour mission d'améliorer la santé humaine, en mettant sur le marché des médicaments innovants permettant de répondre aux besoins non satisfaits des patients. Les résultats de la Phase IIb du firibastat en hypertension artérielle sont extrêmement encourageants. Les caractéristiques du firibastat dans l'hypertension artérielle difficile à traiter et résistante seront un atout important pour notre gamme de médicaments dans le domaine du cardiovasculaire et pour notre développement en Asie. Nous sommes très heureux d'apporter ce médicament "first-in-class" à Taiwan, en Asie du Sud Est, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Nous sommes impatients de développer une relation fructueuse avec Quantum Genomics."

A propos d'Orient EuroPharma

Fondée en 1982, Orient EuroPharma (OEP) est officiellement cotée à la Bourse de Taiwan depuis 2003. A l'origine, la société était un distributeur de médicaments sur ordonnance. OEP est aujourd'hui un groupe pharmaceutique international. Le savoir-faire du groupe intègre l'innovation pharmaceutique, la R&D, la fabrication, les ventes et les essais cliniques. Son efficacité opérationnelle s'est considérablement accrue grâce à une stratégie d'intégration verticale qui permet de fournir aux clients des services complets. En 2019, la société emploie plus de 1000 collaborateurs dans le monde, dont environ 40% en dehors de Taiwan, et le chiffre d'affaires combiné dépasse 6 milliards de dollars NT.

A propos de Quantum Genomics

Quantum Genomics est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments cardiovasculaires, fondée sur le mécanisme d'inhibition de l'Aminopeptidase A cérébrale (Brain Aminopeptidase A Inhibition ou BAPAI). Seule société au monde à poursuivre cette approche innovante ciblant directement le cerveau, elle s'appuie sur plus de vingt années de travaux de recherche de l'Université Paris-Descartes et du laboratoire INSERM/CNRS dirigé par le Dr. Catherine Llorens-Cortès au Collège de France. Quantum Genomics a ainsi pour objectif de développer des traitements innovants de l'hypertension artérielle compliquée voire résistante (environ 30% des patients sont mal contrôlés ou en échec de traitement), et de l'insuffisance cardiaque (un patient sur deux diagnostiqué meurt dans les cinq ans).

Basée à Paris et New York, la société est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011648971 - ALQGC) et inscrite sur le marché américain OTCQX (symbole : QNNTF).

