QUANTUM GENOMICS : Quantum Genomics annonce une levée de fonds pour un montant brut d'environ 15 M EUR

Quantum Genomics annonce une levée de fonds

pour un montant brut d'environ 15 M€

Lancement d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription d'environ 15 M€ auprès d'investisseurs institutionnels

Un minimum de 12 M€ d'engagements de souscription reçus de la part d'investisseurs institutionnels dont 10 M€ de la part de Otium Capital

Parallèlement, le laboratoire Julphar entre au capital de Quantum Genomics dans le cadre d'une augmentation de capital réservée dans les mêmes conditions

Objectifs de l'augmentation de capital Finaliser la mise sur le marché du firibastat Explorer de nouveaux domaines thérapeutiques à partir de la plateforme technologique brevetée construite autour des BAPAIs



Renforcer et élargir la structure actionnariale de Quantum Genomics

Quantum Genomics (Euronext Growth - FR0011648971 - ALQGC) , entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments agissant directement sur le cerveau pour traiter l'hypertension artérielle difficile à traiter/résistante et l'insuffisance cardiaque, annonce le lancement d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'une offre au profit d'une catégorie de personnes au sens de l'article L.225-138 du code de commerce d'un montant d'environ 15 M€ (l'« Opération »).

L'Opération a pour objectif d'assurer le financement de toutes les activités permettant la mise sur le marché du firibastat, et d'explorer de nouveaux domaines thérapeutiques à partir de la plateforme technologique brevetée construite autour des BAPAIs. Elle permettra également de renforcer et d'élargir la structure actionnariale de Quantum Genomics.

Otium Capital, le family office de l'entrepreneur français Pierre-Edouard Stérin, fondateur de SmartBox Group, qui avait déjà souscrit 4 M€ lors de la dernière augmentation de capital de décembre 2020, s'est engagé à souscrire un minimum de 10 millions d'euros dans le cadre de l'Opération, au prix maximum de 2,8€ par action. Vatel Capital s'est également engagé à souscrire entre 2 et 2,5 millions d'euros dans le cadre de l'opération.

Parallèlement à l'élaboration, dès décembre 2021, d'un accord de licence et de production exclusif avec Quantum Genomics, le laboratoire Gulf Pharmaceutical Industries Julphar va souscrire concomitamment ce jour à une augmentation de capital réservée (en vertu de la délégation de compétence visée à la 15ème résolution de l'Assemblée Générale des actionnaires Réunie le 24 juin 2021) d'un montant de 2 millions de dollars, indépendante de l'Opération, au même prix de souscription que le prix fixé dans le cadre de l'Opération. Les actions émises sont assorties d'une période de conservation obligatoire (« lock-up ») d'un an.

Les deux sociétés renforcent ainsi leur coopération pour commercialiser le firibastat au Moyen-Orient, en Afrique, dans certains pays membres de la Communauté des Etats Indépendants et en Turquie.

Jean-Philippe Milon, Directeur Général de Quantum Genomics, déclare :

« En s'engageant à souscrire à cette opération, Otium Capital et Vatel Capital témoignent, aux côtés de notre partenaire Julphar, de leur confiance dans notre projet d'entreprise. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur leur soutien. Nous avons l'ambition de développer un portefeuille de produits innovants, porteurs d'espoir pour des millions de patients dans le monde souffrant de pathologies où les besoins restent insatisfaits. »

Une opération structurante pour un projet créateur de valeur et un lancement de la commercialisation du firibastat fin 2023

La Société prévoit d'utiliser le produit de l'Opération pour financer : (i) la poursuite du développement de firibastat jusqu'au premier enregistrement fin 2023 et (ii) l'exploration de nouvelles indications thérapeutiques à partir de la plateforme BAPAis.

Le programme de développement du firibastat, actuellement en Phase III dans l'hypertension artérielle difficile à traiter et résistante, suit son cours avec l'objectif d'un premier enregistrement fin 2023. Quantum Genomics a donc priorisé ses activités de recherche sur cette première indication et la société a constitué une équipe de premier plan pour mener à bien cette étape-clé de son développement, comme l'illustre la nomination récente de Stéphane Cohen en tant que Directeur des Opérations Globales.

Ainsi, malgré les restrictions sanitaires et l'impact de la pandémie de Covid-19, le dernier patient de l'étude FRESH, étude d'efficacité randomisée en double aveugle contre placebo, devrait être recruté dans les tous prochains jours, pour des résultats qui seront désormais publiés fin octobre 2022. L'étude se déroule sous la surveillance d'un comité indépendant de revue des données (IDMC) et aucun évènement indésirable grave de nature à entraîner une modification du protocole n'a été rapporté.

L'étude de Phase III REFRESH a été lancée au 1er semestre 2021 avec l'objectif de démontrer l'efficacité à 3 mois de firibastat en une prise quotidienne, ainsi que la sécurité à long terme (6 à 12 mois). C'est sur la base des résultats intermédiaires de cette étude, attendus mi-2023, que le dossier de mise sur le marché du firibastat sera déposé au 3ème trimestre 2023, conformément au plan.

Dans l'indication insuffisance cardiaque, à la suite des résultats de QUORUM annoncés en août 2021, la recherche d'un partenaire pour accompagner les prochaines activités du développement se poursuit en parallèle de la finalisation du plan de développement avec les Autorités Réglementaires.

Quantum Genomics se rapproche donc de son objectif de valider une nouvelle classe de médicaments fondée sur un mécanisme innovant, ciblant directement le cerveau, pour traiter des patients en échec de traitement ou mal contrôlés dans le domaine cardiovasculaire. Pour aller plus loin et en complément de ses activités historiques, Quantum Genomics entend désormais explorer de nouveaux domaines thérapeutiques à partir de la plateforme technologique brevetée construite autour des BAPAIs. A travers cette stratégie, la société entend capitaliser sur son expertise en développement pour devenir une société de référence dans la mise au point de traitements innovants, répondant à des besoins aujourd'hui non satisfaits.

Sur la base de sa trésorerie de 5,1 M€ au 31 mars 2022, des engagements de souscription reçus à date pour minimum 12 M€ et de l'investissement de Julphar pour 2 M$ (soit environ 1,87 M€), Quantum Genomics est en mesure de faire face à ses engagements financiers jusqu'à la fin du premier trimestre 2023.

Principales modalités de l'Opération

L'Opération sera réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires existants de la Société, auprès d'investisseurs institutionnels, français et internationaux, dans le cadre d'une offre d'actions nouvelles (les « Actions Nouvelles ») au profit d'une catégorie de personnes au sens des articles L. 225-138 du Code de commerce, conformément à la 16 ème résolution de l'Assemblée Générale des actionnaires de Quantum Genomics réunie le 24 juin 2021 (l' « Assemblée Générale ») et à la décision du Directeur Général de ce jour prise à la suite de l'autorisation du conseil d'administration du 25 avril 2022.

La souscription aux Actions Nouvelles fera l'objet d'une suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, pour être exclusivement réservée à la catégorie de personnes suivantes, telle qu'arrêtée par décisions du conseil d'administration du 25 avril 2022 conformément à la délégation de l'Assemblée Générale :

« sociétés et fonds d'investissement de droit français ou étranger (en ce compris, sans limitation, tout FCPI, FCPR ou FIP) (i) investissant à titre habituel ou (ii) ayant investi au cours des 60 derniers mois plus de 1 million d'euros, dans des valeurs de croissance dites « small caps » (c'est-à-dire dont la capitalisation, lorsqu'elles sont cotées, n'excède pas un milliard d'euros (1.000.000.000 €)) liées au secteur des biotechnologies ou de la santé, participant à l'émission pour un montant unitaire d'investissement supérieur à 100.000 euros (prime d'émission incluse). »

Le prix d'émission des Actions Nouvelles ainsi que le nombre d'Actions Nouvelles émises dans le cadre de l'Opération seront fixés par décision du Directeur Général conformément à l'autorisation donnée par le conseil d'administration du 25 avril 2022. Le prix d'émission de chaque Action Nouvelle sera déterminé à la suite d'un processus de construction accélérée d'un livre d'ordres (« accelerated book-building ») prenant effet immédiatement et devant se clore avant l'ouverture des marchés le 27 avril 2022, et ne sera pas inférieur à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action de la Société sur le marché Euronext Growth Paris lors des vingt dernières séances de bourse précédant la fixation du prix d'émission, éventuellement diminuée d'une décote maximale de 40 %.

Le résultat de l'Opération sera annoncé par voie de communiqué de presse dès que possible après la clôture du livre d'ordres.

Les Actions Nouvelles seront soumises à toutes les dispositions statutaires et seront assimilées aux actions anciennes dès la réalisation définitive de l'Opération. Les Actions Nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sous le même code ISIN FR0011648971 - ALQGC. Le règlement-livraison des Actions Nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris sont prévus le 29 avril 2022.

Gilbert Dupont (Groupe Société Générale) agit en qualité de seul Chef de File et Teneur de Livre de l'Opération

Le cabinet Orsay Avocats (Frédéric Lerner - Pierre Hesnault) intervient en qualité de conseil juridique sur l'Opération.

ENGAGEMENT D'ABSTENTION

Dans le cadre de l'Opération, Quantum Genomics a pris un engagement d'abstention d'une durée de 90 jours à compter de la date de règlement-livraison de l'Opération, sous réserve d'exceptions usuelles, limitant ainsi la capacité de Quantum Genomics à émettre de nouvelles actions au cours de ladite période.

ENGAGEMENT DE CONSERVATION

Dans le cadre de l'Opération, le Management de Quantum Genomics, représentant 6.2% du capital sur une base diluée avant opération, a pris un engagement de conservation de ses titres Quantum Genomics d'une durée de 180 jours à compter de la date de règlement-livraison de l'Opération, sous réserve d'exceptions usuelles.

Par ailleurs, le laboratoire Julphar va souscrire un engagement de conservation des titres Quantum Genomics souscrits d'une durée d'un an à compter de la date de règlement-livraison de l'Opération, sous réserve d'exceptions usuelles.

GARANTIE DE L'OFFRE

Gilbert Dupont agit en qualité de seul Chef de File et Teneur de Livre de l'Opération.

L'Opération ne fait pas l'objet d'une garantie. Toutefois, l'Opération fait l'objet d'un contrat de placement entre Quantum Genomics et Gilbert Dupont.

Facteurs de risque

Le prix de marché des actions de Quantum Genomics pourrait fluctuer et baisser en-dessous du prix de souscription des Actions Nouvelles ;

En raison de fluctuations des marchés boursiers, la volatilité et la liquidité des actions de Quantum Genomics pourraient varier significativement ;

Des cessions d'actions de Quantum Genomics pourraient intervenir sur le marché secondaire, postérieurement à la réalisation de l'Opération et avoir un impact défavorable sur le cours de l'action de Quantum Genomics ;

Quantum Genomics ne peut garantir que les utilisations des produits de l'Opération telles que prévues seront immanquablement sources de création de valeur pour ses actionnaires ;

Quantum Genomics n'a pas versé de dividendes au cours des trois derniers exercices.

Des informations détaillées concernant Quantum Genomics, notamment relatives à son activité, ses résultats et les facteurs de risque correspondant, figurent dans le rapport financier annuel relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2020 et le rapport financier semestriel relatif au 1er semestre 2021, lesquels peuvent être consultés, ainsi que les autres informations réglementées et l'ensemble des communiqués de presse de Quantum Genomics, sur son site Internet ( www.quantum-genomics.com ).

AVERTISSEMENTS

L'offre des Actions Nouvelles Quantum Genomics dans le cadre de l'Opération ne donnera pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis au visa de l'Autorité des Marchés Financiers.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans tout autre pays.

Les valeurs mobilières de Quantum Genomics objet du présent communiqué n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), et Quantum Genomics n'a pas l'intention de procéder à une offre publique de ses valeurs mobilières aux États-Unis. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes, souscrites ou vendues aux Etats-Unis qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement.

La diffusion du présent communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent communiqué doivent s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer.

Toute décision de souscrire ou d'acheter des actions Quantum Genomics doit être effectuée uniquement sur la base des informations publiques concernant Quantum Genomics. Ces informations ne relèvent pas de la responsabilité de Gilbert Dupont.

À propos de Quantum Genomics

Quantum Genomics est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments cardiovasculaires, fondée sur le mécanisme d'inhibition de l'Aminopeptidase A cérébrale (Brain Aminopeptidase A Inhibition ou BAPAI). Seule société au monde à poursuivre cette approche innovante ciblant directement le cerveau, elle s'appuie sur plus de vingt années de travaux de recherche de l'Université Paris-Descartes et du laboratoire INSERM/CNRS dirigé par le Dr. Catherine Llorens-Cortès au Collège de France. Quantum Genomics a ainsi pour objectif de développer des traitements innovants de l'hypertension artérielle compliquée voire résistante (environ 30% des patients sont mal contrôlés ou en échec de traitement), et de l'insuffisance cardiaque (un patient sur deux diagnostiqué meurt dans les cinq ans).

Basée à Paris, la société est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011648971 - ALQGC) et inscrite sur le marché américain OTCQX (symbole : QNNTF).

Plus d'informations sur www.quantum-genomics.com , nos comptes Twitter et Linkedin

Contacts

Quantum Genomics contact@quantum-genomics.com Edifice Communication (EUROPE) Communication financière et médias

quantum-genomics@edifice-communication.com LifeSci (USA) Mike Tattory

Communication médias

+1 (646) 751-4362 - mtattory@lifescipublicrelations.com

