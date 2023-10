QUANTUM GENOMICS : Quantum Genomics annonce reprendre ses discussions avec des sociétés de HealthTech à la suite de l'arrêt des négociations exclusives avec Vistacare Medical

Après avoir annoncé le 20 juillet 2023 la signature d'une lettre d'intention en vue d'un rapprochement avec la société Vistacare Medical, sous réserve de la réalisation d'audits croisés satisfaisants, la Société Quantum Genomics (Euronext Growth - FR0011648971 - ALQGC) annonce ce jour mettre fin à la négociation exclusive engagée avec Vistacare Medical.

A la suite des audits réalisés par Quantum Genomics, celle-ci estime en effet que les perspectives financières et les difficultés liées à l'actionnariat fragmenté de Vistacare Medical ne permettent pas de réaliser l'opération envisagée en préservant les intérêts de ses propres actionnaires.

En conséquence, Quantum Genomics annonce reprendre ses discussions avec des sociétés de HealthTech non cotées, répondant à ses critères de sélection : un domaine d'activité majeur, un projet innovant et différenciant, un savoir-faire réplicable à l'international, une équipe performante et complémentaire à celle de Quantum Genomics.

L'objectif pour Quantum Genomics est de relancer un projet d'entreprise autour de ses assets à savoir sa trésorerie à date de 4,5 millions d'euros, comprenant 2,5 millions d'euros de Crédit Impôt Recherche, sa cotation en bourse et le savoir-faire de son management.

Quantum Genomics publiera ses comptes du 1 er semestre 2023, le 24 octobre 2023.

La société est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011648971 - ALQGC) et inscrite sur le marché américain OTCQX (symbole : QNNTF).

Plus d'informations sur www.quantum-genomics.com

