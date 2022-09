QUANTUM GENOMICS : Quantum Genomics annonce que la présentation des résultats du Firibastat, dans son étude de phase III FRESH, aura finalement lieu le 7 Novembre 2022 dans le cadre d'une session dédiée à l'HTA résistante lors du congrès de l'AHA.

Quantum Genomics annonce que la présentation des résultats du

Firibastat, dans son étude de phase III FRESH,

aura finalement lieu le 7 Novembre 2022

dans le cadre d'une session dédiée à l'HTA résistante

lors du congrès de l'AHA.

Quantum Genomics (Euronext Growth - FR0011648971 - ALQGC) , entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments agissant directement sur le cerveau pour traiter l'hypertension artérielle résistante et l'insuffisance cardiaque, annonce que la présentation des résultats de son étude de phase III FRESH, dans l'HTA résistante, aura finalement lieu le 7 Novembre 2022, à 15h heure locale, dans le cadre d'une session « Late-breaking trials » spécifique que l'American Heart Association (AHA) a décidé de dédier à l'HTA résistante lors de son congrès annuel qui se tiendra à Chicago.

Le congrès annuel de l'AHA met l'HTA résistante à l'honneur en lui dédiant une session « Late-breaking trials » spécifique intitulée « Resistant hypertension : a pressure cooker * »

Bruno Besse, Directeur Médical de Quantum Genomics, déclare :

« En dédiant une session spécifique « Late-breaking trials » à l'HTA résistante, l'AHA a décidé de mettre l'accent sur l'enjeu de Santé Publique mondial que représente l'HTA résistante, pour la prise en charge de laquelle il n'existe aujourd'hui que peu ou pas d'alternative thérapeutique efficace. Ceci démontre une fois de plus l'intérêt de la communauté scientifique pour une nouvelle classe thérapeutique, comme celle représentée par le firibastat, permettant de prendre en charge l'hypertension artérielle résistante »

Les résultats de l'étude FRESH, présentés au congrès de l'AHA par le Pr Bakris, constitueront une première étape clé vers le dépôt du dossier d'enregistrement auprès des autorités américaines et européennes.

L'étude FRESH est en effet la première étude pivot de phase III ayant pour objectif d'évaluer l'efficacité et la tolérance du firibastat dans le traitement de l'hypertension artérielle difficile résistante. 515 patients éligibles, atteints d'hypertension artérielle difficile à traiter ou résistante, ont été randomisés dans 69 ho?pitaux répartis en Europe, au Canada, aux E?tats-Unis et en Amérique Latine.

Le recrutement de l'étude REFRESH, seconde étude-pivot de phase III d'efficacité et de sécurité à long terme, avec la formulation une fois par jour du firibastat, se poursuit normalement.

*L'HTA résistante : une cocotte-minute

À propos de Quantum Genomics

Quantum Genomics est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments cardiovasculaires, fondée sur le mécanisme d'inhibition de l'Aminopeptidase A cérébrale (Brain Aminopeptidase A Inhibition ou BAPAI). Seule société au monde à poursuivre cette approche innovante ciblant directement le cerveau, elle s'appuie sur plus de vingt années de travaux de recherche de l'Université Paris-Descartes et du laboratoire INSERM/CNRS dirigé par le Dr. Catherine Llorens-Cortès au Collège de France. Quantum Genomics a ainsi pour objectif de développer des traitements innovants de l'hypertension artérielle compliquée voire résistante (environ 30% des patients sont mal contrôlés ou en échec de traitement), et de l'insuffisance cardiaque (un patient sur deux diagnostiqué meurt dans les cinq ans).

Basée à Paris et New York, la société est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011648971 - ALQGC) et inscrite sur le marché américain OTCQX (symbole : QNNTF).

Plus d'informations sur www.quantum-genomics.com , nos comptes Twitter et Linkedin

