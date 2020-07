Quantum Genomics (Euronext Growth - FR0011648971 - ALQGC), entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments agissant directement sur le cerveau pour traiter l'hypertension artérielle résistante/difficile à traiter et l'insuffisance cardiaque, annonce aujourd'hui le recrutement du premier patient dans l'étude FRESH (Firibastat in treatment-RESistant Hypertension) dans l'hypertension artérielle difficile à traiter(1) ou résistante(2). Cette étude est menée conjointement avec le laboratoire Biolab Sanus Pharmaceutical, partenaire de Quantum Genomics pour l'Amérique Latine.

« Nous sommes très heureux d'avoir recruté le premier patient dans notre étude pivot de phase III chez les patients dans l'hypertension artérielle difficile à traiter ou résistante avec le Firibastat » a annoncé Jean-Philippe Milon, Directeur Général de Quantum Genomics. « Nous sommes convaincus du potentiel de Firibastat pour améliorer considérablement la prise en charge thérapeutique de cette large population insuffisamment contrôlée et nous attendons les premiers résultats pour la fin de 2021 ».

L'étude FRESH est une étude pivot de phase III, randomisée en double aveugle contre placebo qui sera conduite dans environ 70 hôpitaux dans le monde et recrutera 502 patients atteints d'hypertension artérielle difficile à traiter ou résistante. Les patients recevront soit du firibastat (500 mg BID), soit un placebo pendant 3 mois, en plus de leur traitement en cours. Le critère d'évaluation principal sera la réduction de la pression artérielle systolique mesurée automatiquement en cabinet médical (AOBP) par rapport à la valeur de départ.

L'étude est menée en Europe (France, Allemagne, Pologne, Espagne et République Tchèque), au Canada, aux États-Unis et en Amérique Latine (Brésil et Mexique), avec le soutien de deux CROs (Contract Research Organisations) : PRA Health Sciences pour l'Europe, le Canada, les USA et Azidus pour l'Amérique Latine.

La société a reçu toutes les autorisations réglementaires et éthiques dans la plupart des pays et a pu ouvrir les premiers centres, tout en mettant en place toutes les mesures rendues nécessaires par l'épidémie de COVID-19 en cours pour protéger les patients et les personnels de l'étude.

Le design de cette étude de phase III s'appuie sur les résultats de l'étude de phase II NEW HOPE qui avait démontré l'efficacité de firibastat dans une population de patients hypertendus à haute risque cardiovasculaire, dont 38% d'afro-américains et une majorité de patients souffrant d'obésité : deux populations fréquemment concernées par l'HTA résistante. La société a bénéficié du concours de la FDA (Food and Drug Administration) pour le design de l'étude fin 2019.

A propos de Quantum Genomics

Quantum Genomics est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments cardiovasculaires, fondée sur le mécanisme d'inhibition de l'Aminopeptidase A cérébrale (Brain Aminopeptidase A Inhibition ou BAPAI). Seule société au monde à poursuivre cette approche innovante ciblant directement le cerveau, elle s'appuie sur plus de vingt années de travaux de recherche de l'Université Paris-Descartes et du laboratoire INSERM/CNRS dirigé par le Dr. Catherine Llorens-Cortès au Collège de France. Quantum Genomics a ainsi pour objectif de développer des traitements innovants de l'hypertension artérielle compliquée voire résistante (environ 30% des patients sont mal contrôlés ou en échec de traitement), et de l'insuffisance cardiaque (un patient sur deux diagnostiqué meurt dans les cinq ans).

Basée à Paris et New York, la société est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011648971 - ALQGC) et inscrite sur le marché américain OTCQX (symbole : QNNTF).

Plus d'informations sur www.quantum-genomics.com, nos comptes Twitter et Linkedin

Contacts

Quantum Genomics Jean-Philippe Milon

Directeur Général

Jean-philippe.milon@quantum-genomics.com Benoît Gueugnon

Vice-Président Finance

benoit.gueugnon@quantum-genomics.com

So Bang (EUROPE) Nathalie Boumendil

Communication financière

06 85 82 41 95 - nathalie@so-bang.fr Samuel Beaupain

Communication médias

06 88 48 48 02 - samuel@so-bang.fr

LifeSci (USA) Dan Ferry

Communication financière

+1 (617) 535-7746 - Daniel@lifesciadvisors.com Mike Tattory

Communication médias

+1 (646) 751-4362 - mtattory@lifescipublicrelations.com

(1) Patients non contrôlés malgré deux classes d'antihypertenseurs, dont un diurétique, aux doses maximales tolérées.

(2) Patients non contrôlés malgré au moins trois classes d'antihypertenseurs, dont un diurétique, aux doses maximales tolérées.