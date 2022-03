QUANTUM GENOMICS : Quantum Genomics annonce la publication d'un nouvel article scientifique sur son produit QGC606

Quantum Genomics annonce la publication d'un nouvel article scientifique sur son produit QGC606

Quantum Genomics (Euronext Growth : ALQGC, OTCQX : QNNTF), entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments ciblant directement le cerveau pour traiter l'hypertension artérielle résistante et l'insuffisance cardiaque, annonce la publication dans Canadian Journal of Cardiology d'un nouvel article scientifique rapportant l'efficacité de son second candidat-médicament, QGC606, dans un modèle expérimental d'insuffisance cardiaque.

Cet article intitulé “ QGC606, a best-in-class orally active centrally acting aminopeptidase A inhibitor prodrug, for treating heart failure following myocardial infarction ” présente les résultats d'une étude menée avec le produit QGC606 chez des souris ayant subi un infarctus du myocarde, en collaboration avec l'équipe INSERM dirigée par Catherine Llorens-Cortès au Collège de France et l'équipe de l'Institut de Biologie de l'Université Paris-Sorbonne dirigée par le Pr. Onnik Agbulut. L'article, est d'ores et déjà disponible en ligne sur le site internet du journal ( Articles in Press: Canadian Journal of Cardiology (onlinecjc.ca) ; DOI: 10.1016/j.cjca.2022.01.019). Les données rapportées dans cet article démontrent l'efficacité d'un traitement oral avec le QGC606 pour améliorer la fonction cardiaque et réduire la fibrose pour ainsi prévenir l'apparition d'une insuffisance cardiaque après infarctus du myocarde et ce à une dose 6 fois plus faible que le firibastat. L'efficacité du QGC606 est également comparable à celle du ramipril sélectionné comme produit de référence mais contrairement au ramipril, le produit QGC606 à l'instar du firibastat n'affecte pas les niveaux de pression artérielle des souris.

" Les données expérimentales obtenues avec ce nouveau produit sont particulièrement prometteuses car elles font du QGC606 un potentiel produit « best-in-class » " a déclaré Fabrice Balavoine, Vice-Président Recherche et Développement de Quantum Genomics." Elles viennent renforcer les résultats déjà obtenus avec le firibastat et valider encore davantage le bénéfice thérapeutique des inhibiteurs d'Aminopeptidase A cérébrale pour prévenir une dégradation de la fonction cardiaque après un infarctus du myocarde. »

À propos de Quantum Genomics

Quantum Genomics est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments cardiovasculaires, fondée sur le mécanisme d'inhibition de l'Aminopeptidase A cérébrale (Brain Aminopeptidase A Inhibition ou BAPAI). Seule société au monde à poursuivre cette approche innovante ciblant directement le cerveau, elle s'appuie sur plus de vingt années de travaux de recherche de l'Université Paris-Descartes et du laboratoire INSERM/CNRS dirigé par le Dr. Catherine Llorens-Cortès au Collège de France. Quantum Genomics a ainsi pour objectif de développer des traitements innovants de l'hypertension artérielle compliquée voire résistante (environ 30% des patients sont mal contrôlés ou en échec de traitement), et de l'insuffisance cardiaque (un patient sur deux diagnostiqué meurt dans les cinq ans).

Basée à Paris, la société est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011648971 - ALQGC) et inscrite sur le marché américain OTCQX (symbole : QNNTF).

